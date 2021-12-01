英業達宣告子公司破產 網友卻嗨翻「難怪這兩天投信大買」

科技公司英業達（2356）今（1）日公告表示，旗下太陽能公司英穩達因財產不足清償債務，經董事會決議通過聲請宣告破產，其負債總額為22.12億元；但不少PTT網友卻開心表示「這兩天投信大買，肯定有人偷看答案」。

英穩達設立於2010年，主要從事太陽能電池製造銷售業務，雖已縮減組織規模，但受到新冠肺炎疫情影響，太陽能產業景氣更顯低迷，難以承受營運虧損持續擴大，以致資產不足以清償全部債務，故英穩達董事會決議依公司法第211條規定聲請宣告破產。

英業達副總經理游進寶指出，英穩達負債總額逾22億元，但資產僅9至10億元，而英業達針對英穩達應提列的資產減損都已提列完畢，所以，英穩達聲請破產並不會對英業達造成影響。

PTT網友樂觀表示「賠錢的認列了，車輕了要噴了」、「把不好的切出去破產，不影響本業！聰明」、「切割後~獲利會更多」、「這兩天投信大買，肯定有人偷看答案」、「這財報短期應該會很難看~但長期可以邊撿進場」。

有網友疑惑「短空長多嗎？但總感覺怪怪der」、「別傻了，跟這些五哥做過生意的都知道內部都是連保」，還有人說「如果真的要收掉子公司，很少會用破產的」、「破產的話，母公司持有股份要認列損失連保還要幫忙賠」、「賠22億對英業達來說很少錢吧~它一季營業額是1252億」。

不過，也有人持相反意見「還好這隻我減碼了，嚇死」、「明天跌半根都算贏」、「真的要變存股了」。