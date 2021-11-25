想月領幾萬？達人分享「存股神器」一指鍵入秒算出存股標準

台股景氣飆升，許多年輕朋友紛紛投入股市，其中就有不少人選擇「存股領股利」的方式替自己增加每月收入。

不過，剛投入股票市場的新手們對於如何選股還沒太多實戰經驗；然而，針對金融股，只要透過理財專家Min的「存股神器」一指鍵入就能找到相對穩定的存股選擇囉！

理財專家Min在粉專「Min理財生活札記」分享「月領多少股利需存幾張金融股」的Excel試算，是以111年預估股利及近6年最低點均價概估。透過此Excel試算表，Min說明道「只要在試算表左上欄位輸入每月想領到的股利金額，即可試算出各家金融股所需存股之張數、金額」。

他特別鼓勵存股新手，每月想領到的股利金額數值可以先設定為「月領2千」，由小到大慢慢累積，這樣壓力也才不會這麼大，「存股不難，但難在持續的資金投入和堅持而已」。

警語：文章中110年預估EPS、111年預估現金股利及股票股利（請以各家公司公告為準）、需存之張數、所需金額皆僅供參考，非買賣之建議，投資請自行承擔風險並自負盈虧。