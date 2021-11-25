地獄倒楣鬼買股「三進三出」一路賠 老手建議：適合買這個

台股今（25）日開盤上漲43點，開在17,686點，早盤在台積電（2330）及鴻海（2317）止跌回升，加上航空股續揚下，指數再戰17,700關卡。

台股好熱，鋼鐵人、航海王、航空股、元宇宙概念股都成了小股民耳熟能詳的名詞，常聽人說玩股票大賺，但有位小股民卻在mobile01以「地獄倒楣鬼適合玩股票嗎」為題，泣訴自己近來「三進三出」買股，眼看別人喊賺，他的本金卻從100萬賠到只剩72萬。

原po分享血淚史，他帶著100萬本金進場，跌10%，停損剩90萬，換股操作；本金90萬又跌10%，停損剩81萬，他又換股操作；本金81萬又跌10%，停損後本金只剩下72萬。一路慘賠，他萬念俱灰，問網友，「請問各位如果運氣這麼差，是不是退出股市比較好啊？」

不少網友認為他應該是買投機股，「你一定是追高炒短線的那個」、「賺快錢投機vs.賺慢錢投資，建議好好研究一下投機與投資的區別」、「你這是標準的韭菜追高流，先從基本面好好學吧」、「投機股票輸的機會大，投資股票輸的機會小」。

有人建議管控風險，「改成每次只投入總資金25%進行交易，25%的10%停損，一次只作一筆交易，下次交易也是剩餘的總資金25%，這樣連輸10筆也不到原始資金25%」、「應該是看投資操作如何做調整，而不是輸錢就跑，那永遠不會當贏家，加油」。

有人建議存股，「你不適合操作股票，你比較適合買存股」、「買玉山金、國泰金、富邦金依KD80賣20買來回操作，被套就領股利，買兆豐金不動領股利...銀行股大力買放心買就對了，我從8月開始領股息填息賣，又依KD開始操作，80萬大概已有12%獲利近10萬」、「小白投資就買金融股，或是0050 0056這種已經過篩選的，不要想要賺大錢」、「存永豐金只進不出，年領6%不會輸」。

有人揶揄不如反向思考，「開槓桿做空自己的做多，賠錢即賺錢」、「拜託你買台灣50反，救救廣大的股友吧」。