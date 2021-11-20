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女大生堅持存股4年買「2檔股票」 見報酬網喊：狂虐當沖仔

聯合新聞網 / 綜合報導
近來有一名24歲女大生分享了自己從4年前存股票的心得，堅持下來報酬率已經達23.66%，也替自己賺進了8萬多元，網友相當讚賞。 示意圖／ingimage
近來有一名24歲女大生分享了自己從4年前存股票的心得，堅持下來報酬率已經達23.66%，也替自己賺進了8萬多元，網友相當讚賞。 示意圖／ingimage

萬物都漲，惟獨薪水不漲的時代，很多人會選擇不同的理財方法替自己加薪，近年來股市熱絡，加上開放盤中零股交易，讓小資族也能輕鬆加入股票買賣市場。近來有一名24歲打工族分享了自己從4年前存股票的心得，堅持下來報酬率已經達23.66%，也替自己賺進了8萬多元，網友也相當讚賞「屌虐當沖賠十幾萬的人」。

一名打工族網友在Dcard以「24歲打工族的存股心得」發文，她表示自己從4年前開始慢慢買股票，打工的薪水扣除生活費，90%都投到市場，本來是自己買，後來改成券商定期定額買。

她每個月都以5、6千買「護國神山」跟「0050」兩檔股票，她坦言中間的跌幅也讓她一度想要賣出，但堅持下來的成果也創造出滿意的報酬。從她貼出的庫存報表來看，她至今投入了268,385元，目前市值到了351,565元，報酬率23.66%，總共賺進了83,180，她表示未來還會繼續存股，也建議有理財需求的人，真心可以及早存股。

女大生貼出自己的庫存報表，表示4年存股下來成果很滿意。 圖／Dcard
女大生貼出自己的庫存報表，表示4年存股下來成果很滿意。 圖／Dcard

此文一出也引起網友大讚，「存股屌虐一堆每天花一堆時間追一堆消息，然後當沖賠十幾萬的人」、「我存美股，3個月也5%了」、「非常不錯喔，能夠維持4年不斷，最後就能享受豐碩的成果」、「一起加油，我今年25也存股3年了，有定期定額偶爾加碼整張的，偶爾買價差，每天看覺得離財富自由又更進一步」。

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