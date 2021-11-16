他剛進場問「萬七還能慢慢存股？」 過來人分享無腦操作心法

台股今(16)日收盤收在17693點，隨時可能碰觸到18034點的歷史高點，不少投資者擔憂自己會買在山頂上。有網友在這個月才進場股市，埋怨自己與0050、0056的甜甜價再也無緣，手邊現金有40多萬，好奇現在是否仍適合「慢慢存股」？

該名網友在PTT股版請益，結束在中國大陸的工作後返回台灣，清點手邊資產約有40多萬的閒錢，他目前已持有各約2、3張不等的0050、0056、台企銀(2834)股票。他認為自己現在才進場似乎相當晚，且「不想像一般上班族一樣慢慢買」，請教大家應該如何做才能讓股海新韭菜繼續長大。

許多過來人認為，會出現嫌貴、嫌慢、猜高低點的想法，其實就稱不上是無腦存股了。「晚不晚進場都是無腦買」、「定期定額」、「如果能抓高低點就不用存了」。不少人也以0050為例，「曾以為70就是高點」、「10年前營業員說41元太貴了」，然而今年0050最高價已來到143.5元。

有眾多股友公開心法，可以每個月買少一點，遇大跌就加碼。大盤來到歷史新高階段波動自然也變大，叮嚀原PO「不要跌個1%就急著歐印」，資金控管也是相當重要的一環。

除了0050、0056，鄉民也分享00692、00662等ETF，以及群光(2358)、遠東新(1402)、亞泥(1102)等存股標的。建議原PO不用侷限在金融股，甚至美股也是一個選擇，不想複委託也可直接開戶。

不少留言認為大盤長期來看持續向上，其實沒必要摸頭猜底，「當初笑萬點存股的現在都萬7了」。也有網友表示認識的人當年台積電(2330)買在72元，卻被笑「在股災進場半導體業」，但就在去年選擇出清買了3千多萬的房子。沒人知道萬七是谷底或高峰，「分批進場就對了，加油」。