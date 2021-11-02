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「搭元宇宙列車」宏達電飆漲 網問：重返1300元還要多久？

聯合新聞網 / 綜合報導
宏達電董事長王雪紅。報系資料照
宏達電董事長王雪紅。報系資料照

臉書10月29日宣布更名Meta，進軍「元宇宙」，不少概念股也受惠。其中宏達電（2498）雖然上月才因當沖太熱，遭證交所列處置股，但仍一路飆漲。宏達電在10月15日起漲時，股價為34.95元，不過短短半月，拉出6根漲停，昨(1)日收在72.1元，已翻漲一倍。

宏達電變飆股，法人買進，散客也磨刀霍霍。投資部落客股海老牛在臉書PO出宏達電漲勢，好奇問，「股市精算師來一下~距離1300元還要幾集？」

當年股王殞落，曾打碎不少人的投資夢，「我當年的成本價380元，看能不能超過」、「800元老伯伯表示...」、「200進，60出路過」、「我350路過」、「我媽媽買在600」、「朋友700還在等」、「當初買在1300的，不曉得還在嗎」。

不少人觀望，「還要連續31根漲停板，才到1300元」、「現在開啟無敵宇宙人模式嘛！看戲就好」、「我1300時買了他們的手機」、「寧願少賺幾根，也不要日後跑不掉」、「我在天堂等解套」、「做夢行情，有夢最美」、「今天漲停賣掉了，賺一點高級便當」、「超酷的，但....我沒買」。

宏達電當年曾是股王，由王雪紅一手創辦，當年HTC手機被稱為「台灣之光」，2011年股價攻頂攀上1,300元，2013年首度出現虧損，從此股王失色，後來主攻VR，首款沉浸式VR眼鏡HTC VIVE Flow已於11日1日開賣。宏達電今(2)日也公布第3季財報，EPS -0.94元、較第2季擴大，但毛利率續揚至31.6%。宏達電前3季累計淨損達23.7億元，歸屬於母公司業主淨損23.4億元，前三季EPS -2.86元。

宏達電 HTC 元宇宙 王雪紅

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