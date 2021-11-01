宏達電暴漲何時停利？ 他賺40%「看著它一直漲很開心」

元宇宙題材股宏達電短短13個交易日大漲38.15元，漲幅112.37%，成為第三代半導體之後新一代飆股。一名投資人獲利近40%，直言「現在看著它一直漲覺得很開心」，也求問大家應該要持續加碼或是停利，網友們紛紛給出意見

該投資人在PTT以「關於停利的時機」為題發文表示，先前有向長輩借錢200萬元購入宏達電，在接受版上網友警告風險的建議下，選擇歸還長輩，「剩下自己的閒錢小小10張阿姨紅茶店（諧音宏達電），現在看著它一直漲覺得很開心」，但也疑惑「是要停利高歌離席？還是眾人恐懼我貪婪？如果停利的話要選擇什麼公式或是方法來停利？」

帳上損益單中可見，目前持有10張宏達電成本均價51.8元，而今（1）日收盤72.1元，投資人獲利20萬元，賺近40%。

有人提醒「先想清楚為什麼要買」，投資人則回應因為某投顧老師推薦，他身為信徒就把閒錢All in了，還有人給技術面建議「新手最簡單就是五日線停利啦」、「如果部位很多就碰五日減碼，破十日出場啊」、「你的持有部位夠大，已經可以做帶狀方式的停利」、「目標價到先出一半，接著設定比例一張一張出」。

還有人打趣說「突破前高吧，前高1300」、「紅茶需要停利？祖克柏說要玩10年耶，當然傳給子孫啊」。

另外也有網友經歷過暴漲題材股，「以前天堂M在韓國剛上市那時候，就好像祖克柏登高一呼，開啟元宇宙時代一樣，所以看到天堂M一出來馬上聯想到橘子，現在看到VR馬上聯想到宏達電，「股價上漲過程中，共同點就是主力會不斷洗掉你」，當時橘子股價轉弱就是營收出來之際，「同理可證，在宏達電新產品營收還沒出來前，都是有做夢空間的」。