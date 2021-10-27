通膨會失控嗎？航運股何時觸底反彈？一個投資老手的建議

摘要 1.市場擔心的通膨隱憂可能過度，除了基期之外，港口塞貨因拜登介入而可能改善，原物料價格持續上升也可能無以為繼，油價和天然氣也快到頂。 2.近期美國財報的助漲股市效應可望延續到下月初，之後仍然會再向下修正整理，短線操作仍可偏多，但是中期就先適度保守、不躁進。

前幾天和投資圈友人聚餐，也因為睽違半年之久未謀面，所以大家談興頗濃。席間所聊的幾個話題如下。其中一位友人發現他周遭朋友，這波股市的多頭表現大有斬獲者，紛紛用現金買入上億元的房地產，也算當儲存鎖住獲利。

另外朋友表示很多人都高價套牢在航運股，他直言不諱的說這些人，要解套可能要等到下輩子。主因在於今年出乎意外的突出獲利紀錄，是各種背景因素造成的完美結合，像是疫情、缺工、塞港、供應鏈失序等，可說是空前絕後，加上他觀察到相關公司大股東大舉逢高出脫大量持股，所以航運股價要真正落底反彈，時間還是未可知。

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另外有深入研究總經的朋友表示，明年的台灣外銷勢必會面臨衰退，雖然內需肯定會因為疫情減緩而出現增長，但是佔GDP比重仍然是外銷為主，所以經濟成長恐怕會不如預期。而中國經濟肯定不會成為黑天鵝，因為政府提前整頓及介入，所以風險將是可控範圍。

一位在券商擔任主管的友人發現，小白和退休族紛紛加入股市投資，而且持股信心皆頗為堅定，這也可解釋為什麼前波外資和法人採取保守觀望，股市卻拉回有限，因為低檔承接買盤強勁，當然海外回流資金也是原因之一。倒是台積電的相關下單狀況仍然相當不錯，不過一些電子業的訂單也出現超額預訂的情形，這是要特別留意的。

最近市場擔心的通膨隱憂可能是過度了，除了基期之外，港口塞貨的情況可能會開始紓緩，因為拜登已經直接介入處理，原物料價格持續上升也可能無以為繼，油價和天然氣也快到頂。各國央行會記取教訓，所以一些國家已經開始採取升息動作，因此通膨失控的機會應該不大，朝向溫和通膨的趨勢比較肯定。

我的看法是近期美國財報的助漲股市效應可望延續到下月初，之後仍然會再向下修正整理一陣子，短線操作仍可偏多，但是中期就先適度保守，不宜躁進，只要預期投報率不要訂太高，這種行情還是高出低進即可。

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