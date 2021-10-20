股票虧損近1000萬元仍不肯賣 她快瘋了「爸媽是巨型韭菜」

台股今（20）日加權指數在萬七關卡前震盪，航運類股指數一度大漲2.71%，不過回頭看7月高點漲至233元，近期跌到100元以下，股價相當於腰斬，出現不少「山頂冤魂」。其中，有一對爸媽投資人從賺2000、3000萬到現在虧近1000萬，還將持股掛在子女名下，堅不認賠出場，讓勸不動的女兒受不了直呼「真的快瘋了」，上網求高人指點。

該名女兒在「Dcard」發文「怎麼勸爸媽賣航運」表示，「我爸媽巨型韭菜，前陣子在台積電跟航運飆漲時期大量買進，因為買得早，所以一開始真的是（帳面上）賺了不少，他們也因此覺得自己眼光精準」，不料，台積電2月期間雪崩式下跌，爸媽也沒想要賣，當作長期投資。

直到3月時航運看漲，爸媽把虧損的台積電賣出改買航運，並且持續加碼，女兒無奈地說「大家也知道航運現在是什麼樣子，他們從賺兩三千萬到現在虧近千萬，還是沒有要賣，一直說什麼本益比BDI的事」，她與兄弟姊妹能勸的都勸了，還吵到差點家庭革命。

更棘手的是，爸媽股票都掛在三個子女名下，女兒貼出持股一小部份的截圖，猶豫「還是直接賣掉嗎？」，也求助「請問大家有沒有什麼方法可以勸勸固執的父母？」，因為爸媽很相信某投顧老師，半年的年費要價5萬元，從7月崩盤到現在老師還是說不要賣，她直呼「真的快瘋了⋯⋯」。

一對爸媽投資人從賺2000、3000萬到現在虧近1000萬，還將持股掛在子女名下，堅不認賠出場。 圖擷自 Dcard

網友則建議放手「爸媽的錢不是你的錢呦，想怎麼花是他們的自由」、「他們可以虧上千萬正常生活，你擔心什麼」、「不要負債拖累你就好」、「個人不建議管別人投資方式，家人也一樣，少賺會討厭你，少虧也不會感謝你的」。

有人認為「只是聽別人說沒有自己去了解，老師可不會為他們的虧損負責喔」、「航運股沈默十幾年，低本益才是常態，怎麼會以為它可以持續高價」，但也有人說「會說不要賣可能是以長線的角度去看吧～ 但線型是真的很醜」、「小反彈就可以賣了」。