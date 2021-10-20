快訊

四城、宜蘭都出局？王國材見游錫堃 高鐵「第六方案」有共識

聽新聞
test
0:00 / 0:00

股票虧損近1000萬元仍不肯賣 她快瘋了「爸媽是巨型韭菜」

聯合新聞網 / 綜合報導
台股今天加權指數在萬七關卡前震盪。聯合報系資料照
台股今天加權指數在萬七關卡前震盪。聯合報系資料照

台股今（20）日加權指數在萬七關卡前震盪，航運類股指數一度大漲2.71%，不過回頭看7月高點漲至233元，近期跌到100元以下，股價相當於腰斬，出現不少「山頂冤魂」。其中，有一對爸媽投資人從賺2000、3000萬到現在虧近1000萬，還將持股掛在子女名下，堅不認賠出場，讓勸不動的女兒受不了直呼「真的快瘋了」，上網求高人指點。

該名女兒在「Dcard」發文「怎麼勸爸媽賣航運」表示，「我爸媽巨型韭菜，前陣子在台積電跟航運飆漲時期大量買進，因為買得早，所以一開始真的是（帳面上）賺了不少，他們也因此覺得自己眼光精準」，不料，台積電2月期間雪崩式下跌，爸媽也沒想要賣，當作長期投資。

直到3月時航運看漲，爸媽把虧損的台積電賣出改買航運，並且持續加碼，女兒無奈地說「大家也知道航運現在是什麼樣子，他們從賺兩三千萬到現在虧近千萬，還是沒有要賣，一直說什麼本益比BDI的事」，她與兄弟姊妹能勸的都勸了，還吵到差點家庭革命。

更棘手的是，爸媽股票都掛在三個子女名下，女兒貼出持股一小部份的截圖，猶豫「還是直接賣掉嗎？」，也求助「請問大家有沒有什麼方法可以勸勸固執的父母？」，因為爸媽很相信某投顧老師，半年的年費要價5萬元，從7月崩盤到現在老師還是說不要賣，她直呼「真的快瘋了⋯⋯」。

一對爸媽投資人從賺2000、3000萬到現在虧近1000萬，還將持股掛在子女名下，堅不認賠出場。 圖擷自Dcard
一對爸媽投資人從賺2000、3000萬到現在虧近1000萬，還將持股掛在子女名下，堅不認賠出場。 圖擷自Dcard

網友則建議放手「爸媽的錢不是你的錢呦，想怎麼花是他們的自由」、「他們可以虧上千萬正常生活，你擔心什麼」、「不要負債拖累你就好」、「個人不建議管別人投資方式，家人也一樣，少賺會討厭你，少虧也不會感謝你的」。

有人認為「只是聽別人說沒有自己去了解，老師可不會為他們的虧損負責喔」、「航運股沈默十幾年，低本益才是常態，怎麼會以為它可以持續高價」，但也有人說「會說不要賣可能是以長線的角度去看吧～ 但線型是真的很醜」、「小反彈就可以賣了」。

台股 航運股

延伸閱讀

虧了逾50%忍痛停損？ 分析師直白說「這情況拗下去」

台積電收盤跌破600元 台股跌12點收16,887點

鋼鐵、航運、面板股業績好為何漲不動？大戶跑光光羊群效應正在台股發酵

航運三雄狂跌逾5成 畢業文PTT齊發！分析師：想撿便宜最好「這樣」投資

相關新聞

股票虧損近1000萬元仍不肯賣 她快瘋了「爸媽是巨型韭菜」

台股今天加權指數在萬七關卡前震盪，航運類股指數一度大漲2.71%，不過回頭看7月高點漲至233元，近期跌到100元以下，股價相當於腰斬，出現不少「山頂冤魂」...

美國公債殖利率回落 投資級債資金動能轉正

聯準會可能於11月開始減碼寬鬆，且9月美國通膨數據仍高於預期、美債殖利率單周回落，全球債市資金流向分歧。根據美銀美林引述...

第3季財報正向 美股資金動能居全球之冠

美國企業正面表現財報推動股市反彈，聯準會會議紀要與通膨數據也呼應聯準會鷹派觀點，美股動能轉強。根據美銀美林引述EPFR統...

通膨擔憂鈍化 資金回歸股票型資產

美國九月零售銷售與中國出口年增率皆意外優於預期，而摩根士丹利及高盛等大型銀行受惠併購與股票交易收入成長，繳出亮麗財報，雖...

月薪4萬...股市賠50萬算慘嗎？網見1關鍵喊「別再碰了」

台股近期跌宕起伏，不少人在這波跌勢損失慘重，有位網友在ptt八卦板發文問「股票賠50萬算慘嗎?」原po表示，他朋友是月薪四萬的黑手，玩股票損失已經達50萬，他還有房貸等支出，「以他的經濟能力好像有點慘，是吧？但有人賠更多的吧?」

虧了逾50%忍痛停損？ 分析師直白說「這情況拗下去」

台股面對外資大舉減碼持續走弱，不少投資人慘住「套房」，紛紛求問持股「虧了超過50%，要不要停損？」，分析師陳相州建議，理論上是該停損的，但實務上超過50%基本是完全不適用的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。