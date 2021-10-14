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月薪4萬...股市賠50萬算慘嗎？網見1關鍵喊「別再碰了」

聯合新聞網 / 綜合報導
台股近期跌宕起伏，不少人在這波跌勢損失慘重，有位網友在ptt八卦板發文問「股票賠50萬算慘嗎?」，引起話題。記者邱德祥攝影/報系資料照
台股近期跌宕起伏，不少人在這波跌勢損失慘重，有位網友在ptt八卦板發文問「股票賠50萬算慘嗎?」，引起話題。記者邱德祥攝影/報系資料照

台股近期跌宕起伏，不少人在這波跌勢損失慘重，有位網友在ptt八卦板發文問「股票賠50萬算慘嗎?」原po表示，他朋友是月薪四萬的黑手，玩股票損失已經達50萬，他還有房貸等支出，「以他的經濟能力好像有點慘，是吧？但有人賠更多的吧?」引起話題。

網友熱議，「你有1000萬就還好」、「其實很多人幾個月就賺回來了」、「在股版算幼稚園小朋友」、「不要賣就不會賠囉，還可以領股息」、「套個十年就解套了」、「還有50萬能賠表示日子過的還行啊」、「不要開什麼槓桿都是正常投資」。

有人血淚班班，「我當初學費就50萬了」、「對社畜而言慘，是一年年薪」、「今年買股票都能沒賺錢的，真的別再碰了」、「今年下半年跳進去的，都套住」、「我爸醫生，他們同事有賠到上千萬的」、「我房貸500萬，股票今年下半年賠120萬，現在還沒工作」。

有人覺得都隨人講，「賺錢不會講，賠錢到處宣揚」、「我朋友是賺錢一直講，賠錢就很安靜」、「看投多少，搞不好他一天波動就是五十萬上下，主力在炒股，再搭配一個三四萬的工作做興趣」。

今(14)日美股震盪收高，四大指數漲多跌少，台股以16,392.51點小漲開出，盤中一度收復16,500點關卡，終場收在16,387.28點，上漲39.29點，成交量2,563.52億元。另外，下午台積電(2330)法說會，市場相對正向看待，台積電維持在平盤之上，但最後一盤有賣壓釋出，終場以573元上漲2元作收。

台股 房貸 股票

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