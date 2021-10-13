虧了逾50%忍痛停損？ 分析師直白說「這情況拗下去」

台股面對外資大舉減碼持續走弱，不少投資人慘住「套房」，求問持股「虧了超過50%，要不要停損？」，分析師陳相州建議，理論上是該停損的，但實務上基本是完全不適用的。

陳相州在臉書「股添樂 股市新觀點」發文表示，有航運股「水手」求問「長榮帳面虧損超過50%，要不要忍痛停損？」，他則直言「現在任何關於停損的方法，都是針對那些虧損10%、20%的持股所提出的溫情喊話」，因為已跌50%砍也砍不下去，搞不好還遇到跌深反彈，「要考慮的不是停不停損，而是你有多少本錢繼續拗」。

不過，陳相州認為，有一種情況必須砍，就是這些錢是借來的，像是銀行理財貸款或券商融資；但若這筆錢不會影響到生活，他建議找機會補成現股，做好長期抗戰的準備。

「現階段就是拗下去，不過拗也不是要你拗到天荒地老，套句愛情裡的經典名言：『我不是在等妳回頭，而是在等我放過自己的那天』」，意思是投資人現階段無法接受虧損這麼多的事實，但時間拉長後，某天稍微反彈或想通了，可能就願意賣出、減碼。

陳相州也盼投資人要回想當初掉進坑的原因，並且深記這感覺，「相信我，這一次的跌倒，必定會讓你經驗大增，往後將會更懂得趨吉避凶，投資路上也會更順利」。

部分網友自首是「長榮-48%跳船員」、「賠了40%的我流淚看著這一篇-100w（負100萬）⋯⋯」、「雖然是零股，默默的也變成賠35%幾萬元」，有人說「大師都是賠光重來（呃）」、「我真的覺得你很了解人性的弱點耶」，也有人提醒「破月線就該停損了」、「沒有紀律，即使這次能讓你凹對逃過，下一次還是會降臨的」、「航運已是莊家兼玩家的盤，看eps看賺錢已沒用」。