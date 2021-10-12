航運股重摔...少年海神狂撈千萬今安在？內行揭真相

貨櫃三雄長榮、陽明、萬海從7月初高點下跌以來，市值大幅縮水，今（12日)股價皆重挫9％，令許多投資者哀鴻遍野，近日有網友好奇發文詢問，上半年賺進幾千萬的航海王們、少年海神，到底是靠真實力還是運氣？貼文一出，引發熱烈討論。

疫情期間航運緊繃，全球缺櫃、塞船問題仍沒有緩解，同時也帶動了運價攀升，在今年7月初，陽明、長榮和萬海的股價一度衝上234.5元、233元、353元的高點，也創造出航海王、少年海神的熱潮，但自7月底轉跌後，也套牢不少投資人，許多「水手」無法跳船，看著無法止跌航運股相當心慌。

貨櫃三雄上半年情勢看好，不過到了7月底轉跌後，套牢許多投資客。圖／聯合報系資料照

一名網友回想上半年榮景相當感嘆，好奇發文表示「要論賺千萬以上的人，應該上百人吧，那些航海王們都有守成嗎？早在兩個月前出場之後就一直空手？還是有再進場？」，並問那些人到底是靠真實力還是運氣？

貼文一出，許多網友指出許多人賺了錢後捨不得離開，仍然選擇進場，最後被套牢才在哀號，「當初的真航海王，現在都不知道在哪了，已經高割離席了吧？」、「高割離席的才是高手，剩下的都是不甘心賣的，抱上去又抱下來，一場空」、「一堆漲上去不賣又追高的，真的有那麼多富翁嗎」。

有網友則回應原PO那些人是真實力，選擇賣在高點走人，不盲目追高其實也不容易，「賣在200的當然是真實力，主力早就不玩了」、「想早賣光了，光賺60~200這段就超舒服」、「少賺總比賠好，有參與到就開心了」、「七月高歌潮那批真的有實力」。