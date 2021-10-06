0056除息今年要參加嗎？ 財經專家曝一關鍵：這才是重點

50萬股東期待的股利來了！「國民ETF」元大高股息（0056）今年配息結果出爐，第一階段評價每單位擬發放1.8元，股息殖利率逾5.6%為歷來第三高，不過近來因航運股價下滑而震盪，現在適合參加除息嗎？還是先獲利了結呢？這篇整理三位財經專家不同觀點，給尚在猶豫的股民參考。

專職投資人與作家「樂活大叔」施昇輝在臉書表示，很多投資人擔心參加除息，會不會賺了股息賠了價差？他以存股族觀點認為「不過30幾元，每年配一塊多，差不多20年就還本了，然後一直領到你走，還可以讓子女繼續領」。

財經部落客「不敗教主-陳重銘」則是表態「能不能填息才是重點！」，他認為0056上半年受惠於筆電族群，與國泰永續高股息（00878）同步創下新高大漲，但6月底納入長榮、友達、群創這些景氣循環股時，不幸買在相對高點。而近來台股不穩，加上航運、面板股將景氣反轉，股價大跌一波，增加了0056的填息難度，「我個人一貫的操作，就是在除息前賣出，除息後再伺機買回」。

但「不敗教主-陳重銘」也提醒，0056股價下跌也拉高殖利率，ETF的股價只跟淨值有關，能不能填息還是要看長榮、友達、群創，這前幾大成分股的表現，「高股息ETF分散到30支成分股，每年會定期汰弱換強，所以也不用過度擔心少數成分股的表現！」

財經部落客「股海老牛」列出近6年來的填息花費天數，由2016年花費159天、2017年花費61天、2018年花費80天、2019年花費49天、2020年花費28天，至於今年（2021）「你說呢？」，並提醒大家「想領息就先買，想便宜就除息後找機會」，10/21買進才能參加除息，11/25股利才會進口袋。

保守的網友說「現在詭譎的大盤，要看對時機」、「感覺現在買，短時間內會賠了價差啊~」，但樂觀的網友表示「沒在煩惱的，庫存200支股價還獲利，繼續跌繼續買」、「強者我老媽有12塊多的0056…算一算應該是0成本了」，還有老手提醒新手存股立場與賺價差不同，應衡量適合自己的投資方式。