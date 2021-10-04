台股周跌近4％！理財作家揭「政府救市SOP」 現在護盤該革職

近日台股受陸、港、美股利空雜訊夾擊，周跌689點，跌幅3.99％。看多的散戶信心開始動搖，求問「國安基金是否要進場護盤？」，讓財經作家「股魚」回應「國安基金這樣會出來的話，裡面的委員就該通通都革職了」，並曝光「政府救市S.O.P」向網友開示。

台灣證交所統計，上周外資在集中市場賣超862.2億元，賣超聯電10.71萬張最多，另買超長榮航4.79萬張最多。10月1日（週五）加權股價指數收盤16,570.89點，周跌689點，跌幅3.99％。

今（4）日台股下跌至16500點以下，「股魚」在臉書發文，「一堆詢問國安基金是否要進場護盤的消息又跑出來了」，對此回應部分散戶「國安基金這樣會出來的話，裡面的委員就該通通都革職了」，並直言「股市下跌就嚇到發抖的早早離開市場，這裡不是給你玩的啦！」。

「股魚」說明國安基金是維持市場秩序與流動性的最強武器，但目前「市場秩序有失控嗎？沒有嘛！流動性有問題嗎？沒有嘛！市場有恐慌性大賣嗎？也沒有啊」，他表示現階段沒有滿足進場的要件，國安基金就不會進場，「頂多是打打嘴泡，嘴砲護盤一下而已」。

他貼出自己2018年出版的理財書籍中早有整理出「政府救市S.O.P」表格，解析中央的救市過程，依序是嘴砲護盤、配合演出、偷偷護盤、市場管制，「股魚」提醒股民不用過度擔心，「前面的還沒看到後面的不會出來。你看看現在的市況到哪個程度，就知道現在喊國安基金是玩真的還是玩假的」。

另外，PTT也有鄉民列出台股歷來7次國安基金護盤啟動時間，統計市場波動度平均為46.9%，該鄉民猜測市場波動要達到非常恐慌的程度，國安基金才會進場，以去年為例，進場時市場波動度達51.5%，如果近期需要進場護盤則，根據估計：

1.快一點，明天跌8%，波動度估計到46.2%，期貨價位約為15166

2.慢一點，5天連續下跌4%，波動會升高到46.5%，期貨價位為13451

他也合理推算目前台股正常能量釋放，還不到動用條件的情境。