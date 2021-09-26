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恆大重挫股市...怎避免買到雷股？ 網見「這3字」勸：一律別買

聯合新聞網 / 綜合報導
中國恆大集團身陷債務危機，導致全球股市重挫，引起投資人一陣恐慌。圖／本報資料照片
中國恆大集團身陷債務危機，導致全球股市重挫，引起投資人一陣恐慌。圖／本報資料照片

中國恆大集團身陷債務危機，導致全球股市重挫，引起投資人一陣恐慌。對此，一名網友在PTT股票板上發文，認為恆大作為曾擠進美國《財富》世界前500強的企業，如今卻面臨破產命運，讓他不禁替購買恆大股票的股民們感到憂心，卻也疑惑「怎麼避免買到恆大這種股票？」引起網友們熱烈討論。

美國《財富》每年以各企業的營業收入，公布世界前500強排行。原PO據《人民網》報導資料指出，恆大自2016年登榜至今，2021年更一舉上攀至122名，推斷許多股民買恆大是希望求個穩定，不料如今卻換來這種下場，超級冤枉，更直言「感覺買到中國恆大比買到康友還慘」。

對此，多數網友們認為「中概股」一律別買，「不要投資極權國家，遇到的機率就會降很低」、「別買中概股，投資本來就有風險」、「就不要買中概股，看看阿里巴巴、騰訊、百度，估值都被下修」、「閃過中國公司，不然就是買ETF稀釋占比」、「買中概股學到教訓，不要老了才學到」。

然而針對股票其不穩定性，網友們也指出「閱讀財報」的重要，「恆大的負債比整個不健康，財報裡面應該可以看出端倪」、「所以說只看營收就這種下場啊，沒看毛利、沒看未來、沒看財報到底怎寫公司的營收，還買個股就別抱怨踩雷」、「沒辦法避免，一般人只能獲得恆大想給你的訊息」。

股票 財報 營收

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