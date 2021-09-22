財經主播疑忘關麥怨分析師講「破底的」 網：太猛了
東森財經新聞台股市節目《股動錢潮》今（22日）直播進廣告後，主播麥克風疑似忘記關收音，抱怨分析師「他不是要講航運嗎？一直在講破底的」流出，讓聽到的網友驚訝「太猛了，嗆得好」。
臉書不公開社團「花花股市討論交流社」有網友發文詢問，「有人剛剛在聽《股動錢潮》的連線嗎？剛剛連線完某位分析師進廣告，主播麥克風似乎忘了關，聽到她說：『吼，不是要講航運嗎？都講那種破底的！』，糗了」。
隨即有其他人回應「偶也有聽到」，並點名是該節目主持人曾瑋抱怨分析師張大文的對話流出，「太猛了，嗆得好」、「那直播留言被刷爆了」、「主播講得很實在，代表她真的了解散戶的心情」，還有人笑說「主播可能買很多航運」。
另外也有網友懷疑是不是節目故意的橋段「講完之後馬上換主播了」、「他還是有把他的時段講完，才會下一個時段的」，從網友提供的短片中可看出發生時間點大約在上午11:53，但在東森財經Youtube頻道上傳了兩檔影片，為上午10:27～10:40以及12:41～12:52，皆未保留下該時段廣告畫面。
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