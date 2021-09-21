花2千萬買合庫股票年賺百萬 他籲「別買房地產」 網噓爆曝關鍵
投資是許多人賺錢的主要管道之一，多數人偏好買股票、不動產等，不過有網友質疑，「與其投資房地產，為何不定存合庫股票？」並指出花2000萬買合庫股票，每年利息可領100萬。然而他的論點被大批網友噓爆，直言「2000萬股票你要拿2000萬現金出來，2000萬房子只要拿300萬甚至更少」。
有網友在PTT詢問「與其投資房地產，為何不定存合庫股票？」他表示，「若花2000萬買合庫股票，每年股息股利領100萬，等於一個年薪百萬的人在幫你工作，反觀投資房地產有一堆交易成本，還要扛房屋老化或價跌的風險」。
該網友說，靠做傳統低風險放款為生的公股行庫，「如果倒了，我想中華民國也差不多完蛋了，退萬步言，銀行承做這麼多台灣人民房貸，倒閉後想必也是市場上房地產倒一堆，綜上所述，要倒也是房地產倒完才換銀行倒」。
然而他的論點多數網友都不認同，紛紛留言「因為擁有房屋的意義不同於買股票」、「因為有2000萬我可以花1億買房啦，買10間1000萬的、一間算租2萬一個月20萬，一年扣掉額外支出算11個月就好有220萬」、「首先要有兩千萬的現金」。
還有網友留言「呃.....可是我這間師大旁邊的房子，只花了450萬頭期跟200萬整理，一年就可以收150萬耶」、「十幾年來像你這樣論調的已經死幾十批了」、「厲害的人買房可以零頭期，股票可以？」、「房價增幅這幾年應該是大贏合庫，買到幾個熱門區可能被都翻一倍了」。
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