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八方雲集股價慘跌害股民變「韭菜餃」 網揭殘酷現實：價格太敢開

聯合新聞網 / 綜合報導
八方雲集股價跌破承銷價。圖／聯合報系資料照片
八方雲集股價跌破承銷價。圖／聯合報系資料照片

八方雲集掛牌第三個交易日，股價隨即跌破承銷價，令人跌破眼鏡，許多股民也紛紛現身自嘲「身為股東已吃韭菜鍋貼洩憤」。

一名網友在PTT發文指出，八方雲集是受到許多投資人關注的一檔股票，他更拿不久前上市的「藏壽司」做比較，發現簡直慘不忍睹。八方上市首5天就跌破承銷價，讓他不禁哀嚎「到底是怎麼回事？」

文章引起許多股民討論，有人分析表示，「碰到疫情，慘」、「太貴了～散戶不跟」、「觀光類股本來就沒幾個人在玩，而且價格又太貴了」、「第一天就該賣啦，壽司不都演過」、「台灣的經濟產業命脈是電子股，間接回答你的問題了」、「賣水餃比航運還貴，給我下去」。

還有其他股民用「水餃、鍋貼」比喻自嘲，「身為股東已吃韭菜鍋貼洩憤」、「割韭菜才能包水餃啊」、「今天韭菜大特價」、「韭菜概念股」、「水餃、鍋貼裡面包什麼？韭菜啊！」、「韭菜股，現買現割最新鮮」。

PTT 八方雲集 概念股

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