疫情導致台股下跌？ 他問原因網一面倒答：容易恐慌

今（8）日一早傳出新冠肺炎確診個案新增多例，直接影響台股投資人信心，原本早盤只有小跌的台積電在中場過後一路走低，8大股類只有食品類股小漲，其他各類股都下跌。對此，有網友好奇問「確診不到百人，股市卻大暴跌，為啥疫情這招始終玩不膩？」

今日一早傳出確診數有可能大增，引發台股賣壓出籠，盤中一度下跌到17167.08點，加權指數終場收在17270.49點。對此，有網友在PTT指出，台灣明明已經守得相對不錯了，疫情本來就不太可能完全清零。相較於美國與其他先進國家，就算疫情再次爆發股市還是一直漲，基本面就在那邊。但反觀台灣，經過五月暴跌後又漲回原點，結果又傳確診人數暴增，台股又跌了。他認為「其實也才確診不到百人，疫苗最近也各種開打，股市卻大暴跌」，因此他好奇，歷史不斷重演，為啥疫情這招始終玩不膩？

對此，不少網友指出「台灣人喜歡恐慌」、「容易恐慌」、「因為疫苗根本檔不住Delta，全新的變種，所以才恐慌」、「恐慌疫情加避險很難懂嗎？」、「感覺台灣的恐慌指數很高！很多人很會製造恐慌！」、「恐慌仔啊」。還有一些人認為，這次不算暴跌，只有跌一點。