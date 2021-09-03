快訊

長榮又傳2國籍機師飛澳返台確診 還都已接種過2劑疫苗

台東今秋祭大典 殉職飛官朱冠甍、潘穎諄入祀忠烈祠

「10萬入市...現在砸200萬」他問股票越玩越大對嗎？網：這是人性

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為股市示意圖。記者杜建重攝影／報系資料照
圖為股市示意圖。記者杜建重攝影／報系資料照

今年台股好熱，根據主計處最新發布的國情統計通報資料顯示，今年1-7月上市櫃股票總成交金額為70.0兆元，較去年同期增1.3倍，平均每日成交5,070億元，亦增1.4倍。今年7月我國上市櫃股票平均每日成交金額6,523億元，已連續22個月正成長。按投資人類別觀察，上市櫃股票成交金額以本國自然人(散戶)所占比重最高，今年1-7月已達70.2％，也較去年同期提高5.6個百分點。

航運等熱門股之前漲好大，吸引不少散戶爭相投入，有位網友在ptt股票板提問，「大家是不是都越玩越大？」他先用10萬試水溫，然後砸了30-50萬，後來變成100-200萬薪水都放進去，接著覺得高點到了，想減碼等崩盤撿便宜，卻又忍不住手滑買很多。他問網友「這是好的戰術嗎？」

原po說他還是股市小白的時候，先用10萬入市，買一些雞蛋水餃股，慢慢投資金額變成30~50萬，越買越多，然後慢慢薪水都放進去，變成100~200萬，接著想減碼等崩盤撿便宜，卻又忍不住手滑又買很多。他問網友這樣可是說是雪球效應嗎?

有人認為這是人性，「賭本來就會越賭越大，這很正常」、「不管你贏過多少錢，記得贏永遠都是過程，輸光才是結局」、「這就是人生」、「嚐到甜頭都會愈來愈貪，人的本性，看來你還沒遇過歷史等級的殺盤，保證嚇到不敢碰股票」。

不少人有同樣困擾，「我是不再加錢到帳戶、不融資，想辦法賺股市的錢」、「剛開始都買太快，很快就沒現金」、「買錯檔、上錯車，不設停損還想凹，聽信財金專家的意開始找其他標的，以總帳的概念來攤平損失，結果識股不清，買啥套啥，每天看著自己的庫存都綠綠的一片」。

也有人認為投資紀律很重要，「我固定操作兩百萬，多的錢拿去買0050」、「沒有越賺越多就買ETF吧，至少長期絕對和你投入資金是正比成長」、「沒有紀律是大禁忌，每個月要投多少要有整體規劃」、「價差玩習慣了大腦迴路改不掉，建議精算一次若從十萬開始定期定額存股現在會滾多大，比較一下就會覺悟」。

股票 ETF 散戶

延伸閱讀

屁孩買兩張萬海揪朋友進場 他聽對話「嚇傻」網讚：還比較賺

被連9黑嚇到！他買這股票卻狂跌 急問「要停損嗎？」被打醒

上班族玩當沖四個月賠87萬 網勸：刪App努力工作吧

散戶交易比 衝破七成

相關新聞

「10萬入市...現在砸200萬」他問股票越玩越大對嗎？網：這是人性

航運等熱門股之前漲好大，吸引不少散戶爭相投入，有位網友在ptt股票板提問，「大家是不是都越玩越大？」他先用10萬試水溫，然後砸了30-50萬，後來變成100-200萬薪水都放進去，接著他認為高點到了，想減碼等崩盤撿便宜，卻又忍不住手滑買很多。他問網友「這是好的戰術嗎？」

包租婆概念套到股市！她養「零成本股票」 滾出退休金

別於大多數人追求一張股票「賺」了多少錢，我把房地產的概念運用到股市裡。我把每張股票當成一間房子，每張股票都可以收到房租，只是真正的房東是每個月收租金，股東則是每年收一次股利，但是換個角度來想，如果你買了某家公司12張股票，就等同你每個月都能領到房租。

K線四個價格...為何「收盤價」是最重要的價格？

K線是由每日（或每週、每月）的開盤價、最高價、最低價和收盤價構成。要成為贏家，希望大家先知道， 四個價格中，最重要的是「收盤價」，下面會解釋為什麼。

學習巴菲特！ 她在股市打造「開心農場」年賺百萬股利

巴菲特提出兩種投資建議，第一種是在自己的能力範圍內，冷靜明智分析投資機會。只有審慎評估事實、持續堅守紀律，才可能賺到高報酬。我便是在尊崇巴菲特的教誨下，建立「開心農場」，並將自己的投資方法在本書中分享給有興趣的讀者。

投資股票「戒急用忍」！ 進出場時機就是一切

當買方和賣方認同某個時間點的價格後成交，行情才會成立，但買賣雙方不見得能用自己最滿意的價格成交。 常會看到一種案例，是認為行情會再漲一波的投資人，原本想用再便宜10％的便宜價格買進，但為了避免沒買到，而改用市價買進。另一方面，十分擔心市場會再跌一波的投資人，會最優先把持有資產縮減到極限，所以用市價賣出。

只聊飆股 他問ptt為何不討論長線投資？網曝真相：因為太無聊

台灣股票從去年熱到今年，網路上也有一波波討論聲量，但多集中在航運股、鋼鐵股或是一些飆股。有網友覺得疑惑，「為什麼ptt股票板不太討論長期投資？」引來熱烈討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。