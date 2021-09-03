「10萬入市...現在砸200萬」他問股票越玩越大對嗎？網：這是人性

今年台股好熱，根據主計處最新發布的國情統計通報資料顯示，今年1-7月上市櫃股票總成交金額為70.0兆元，較去年同期增1.3倍，平均每日成交5,070億元，亦增1.4倍。今年7月我國上市櫃股票平均每日成交金額6,523億元，已連續22個月正成長。按投資人類別觀察，上市櫃股票成交金額以本國自然人(散戶)所占比重最高，今年1-7月已達70.2％，也較去年同期提高5.6個百分點。

航運等熱門股之前漲好大，吸引不少散戶爭相投入，有位網友在ptt股票板提問，「大家是不是都越玩越大？」他先用10萬試水溫，然後砸了30-50萬，後來變成100-200萬薪水都放進去，接著覺得高點到了，想減碼等崩盤撿便宜，卻又忍不住手滑買很多。他問網友「這是好的戰術嗎？」

原po說他還是股市小白的時候，先用10萬入市，買一些雞蛋水餃股，慢慢投資金額變成30~50萬，越買越多，然後慢慢薪水都放進去，變成100~200萬，接著想減碼等崩盤撿便宜，卻又忍不住手滑又買很多。他問網友這樣可是說是雪球效應嗎?

有人認為這是人性，「賭本來就會越賭越大，這很正常」、「不管你贏過多少錢，記得贏永遠都是過程，輸光才是結局」、「這就是人生」、「嚐到甜頭都會愈來愈貪，人的本性，看來你還沒遇過歷史等級的殺盤，保證嚇到不敢碰股票」。

不少人有同樣困擾，「我是不再加錢到帳戶、不融資，想辦法賺股市的錢」、「剛開始都買太快，很快就沒現金」、「買錯檔、上錯車，不設停損還想凹，聽信財金專家的意開始找其他標的，以總帳的概念來攤平損失，結果識股不清，買啥套啥，每天看著自己的庫存都綠綠的一片」。

也有人認為投資紀律很重要，「我固定操作兩百萬，多的錢拿去買0050」、「沒有越賺越多就買ETF吧，至少長期絕對和你投入資金是正比成長」、「沒有紀律是大禁忌，每個月要投多少要有整體規劃」、「價差玩習慣了大腦迴路改不掉，建議精算一次若從十萬開始定期定額存股現在會滾多大，比較一下就會覺悟」。