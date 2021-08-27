學習巴菲特！ 她在股市打造「開心農場」年賺百萬股利

我的目標是要在10年後，每年可以領到100萬元的股利，所以設定的投資策略是建立未來每年可以配發100萬元股利的被動收入系統，因此我要做的事就是在帳戶裡持續累積股票資產，直到擁有的股票數量每年可以自動發放100萬元股利，屆時我的被動收入系統便已完工。

為了執行這項計畫，我把自己想像成為一名農夫，以開疆闢土的心態耕耘一座物產豐富、生生不息的「開心農場」。為了打造這樣的農場，必須養殖品種優異的家畜和栽種基因良好的農作物，所以在引進前，要進行評估篩選，才能避免踩到雷，提高成功的機率。動植物的成長需要時間、急不得，所以我知道耐心等待是必經歷程。確認好經營理念，便能展開農場的開墾任務，我的概念與方法大致如下：

我先到市場走走逛逛調查商機，看看有哪些品種，以及價格大致落在什麼區間。明查暗訪後，找到一家信譽卓越的養雞場，耐心等到它舉辦周年慶降價特賣會，將手上僅有的資金全數購買它的雛雞。在等待雛雞長大的過程，有空時我也會去市場晃一晃，把值得購買的品種、店家、合理價格等資訊寫到記事本裡，作為未來的採購參考清單。

經過一年半載，我的雛雞終於長得頭好壯壯（例如股價漲三成），我就去市場賣掉能回收當時購買雛雞本金數量的成雞（賣掉相對應張數的股票），剩下的部分就成為開心農場裡免費的雞（零成本股票）。

我把這些雞視為專門用來下蛋的蛋雞，之後所生的蛋（股利）我不會吃掉（花掉），而是再拿去市場換購其他家畜回來養（買其他股票）。這些免費的蛋雞（零成本股票），便開始啟動自動繁衍增值的模式（錢滾錢、錢子再生錢孫的複利效果）。

還有另一種可能的狀況，在雛雞長到你設定拿去市場賣掉的大小前，牠們也已發育到可以下蛋的程度（股票持有期間參加除權），這些蛋（股利）也要用來購買其他免成本的家禽（其他零成本的股票）。如此一來，原本的雛雞便能創造出兩種不同來源的繁衍管道（有兩種增加零成本股票的途徑）。

賣掉部分成雞，回收所有原始雛雞資金成本後，就可以檢視一下平時記錄的採購參考清單，看看有沒有適合養殖的新品種。如果這些新品種（新股票投資標的）當下的價格太貴（股價在高點），就耐心等待店家的促銷機會（價格來到2∼3年的歷史相對低點），就算等待數個月、半年都沒關係，因為降價才能撿便宜、買到更多數量（買到更多張數）。但千萬也別非等到破盤價才買，因為在正常情況下，這不太可能發生，然而，若是千載難逢的破盤價出現時（黑天鵝來臨），則不要錯失良機，因為機會稍縱即逝。

終於等到能以較低價格向口碑良好的豬農買進一批幼豬了，等幼豬長大後，再把本金數量的成豬給賣掉（賣掉相對應張數的股票），剩下來的部分就成為開心農場裡免費的豬（零成本股票）。這些豬之後專門用來生小豬，所生的小豬（股利）一樣不能吃掉（花掉），而是再拿去市場上換購其他家畜回來養（買其他股票）。這些免費的豬（零成本股票），便開始啟動自動繁衍增值的模式（錢滾錢、錢子再生錢孫的複利效果）。

開心農場便以這種方式持續運作下去，等到複利效果讓資金成長至更大的規模時，便能在市場上挑選2∼3個新品種，例如蘋果樹苗、柚子樹苗、芒果樹苗進行栽種。開心農場的建置目標，便是讓裡面有多元化的物產，這樣一來便能享用各種美食並讓飲食更均衡健康。此外，若柚子慘遭颱風侵襲而歉收，還有其他水果可供收成；若夏天太熱導致蛋雞的蛋量減少，則能改吃鴨、鵝、豬、牛⋯⋯。如此一來，便能分散單一養殖的風險，讓生活更有保障。

由前述的分析可得知，開心農場物種的挑選原則，首重能滿足日常所需，且可產生附加價值（股利）的品種，所以像孔雀、企鵝、無尾熊等觀賞用動物（虛有其表的公司）不會被納入考量。此外，號稱未來有無限發展潛力、經濟價值高（本夢比高），但須曠日廢時後，才能收割成果的物種，例如檜木、杉木，也是謝謝再聯絡。而大家為之瘋狂、拚命搶購、幻想是獨角獸的珍寶，但可能買回來後才發現是驢子、有潛在風險危機的品種，我則是唯恐避之不及。

當我確定好自己想要什麼樣的開心農場，並設定好各種原則後，便能按部就班在市場交易，逐漸擴大農場的規模，如此就不會受到外界的誘惑，而買進不適合的物種，安心自在的生活。在認清自己的原則後，我便能在這樣的信念下投資，不會隨波逐流、迷思自我。我的開心農場投資策略，則是啟發自巴菲特以下的重要觀念：

持續買進好公司，整體報酬率令人滿意

巴菲特曾在1986年購買了一座位於美國內布拉斯加州奧馬哈（Omaha）以北約80公里處的農場，他估算長期而言，農場的生產力將會成長，而農場品的價格也將上升，他的這兩項預期後來都正確無誤。他認為，農場雖然偶爾會收成不好，農產品的價格可能也會出現令人不滿意的狀況，但這有什麼關係？因為有時也會遇到異常好的時機。

縱使農場的成長不會有戲劇性的表現，但這卻是令他滿意且穩健的投資。巴菲特說，他永遠不會有需要出售這項資產的壓力，而在他購入此農場數十年後，仍未售出。

受到這樣的啟發，我決定也要在股市裡開墾屬於自己的開心農場。未來我持有的公司也許偶爾有幾家會出現績效不佳的年分，但也可能會有幾家某些年度績效表現特別卓越，只要持續買進好公司的股票，相信未來整體報酬率同樣也能是穩健且令人滿意。

只聚焦2∼3家自己了解和值得信賴的公司

巴菲特並不主張分散投資，他認為，投資人應將大部分資金投資在2∼3家自己了解、且經營團隊值得信賴的公司。在資產配置和投資心思適度集中的情況下，投資人將會對投資標的進行更謹慎的分析，也唯有當他對投資標的有更大信心時，才會決定買進，如此一來，反而能降低風險。

所以每次我將本金全部回收後，便會以歸零的心態篩選新投資標的，並將資金重新布局在1∼3家公司，而這幾家公司通常都是一時之選，成為我帳戶裡的生力軍。巴菲特認為投資人無論大小，應堅持建構自己的投資組合，所以我也堅定的擴增自己的投資組合。

付出的價格必須低於獲得的價值

巴菲特非常強調安全邊際（Margin of Safety）原則，堅守投資時付出的價格，必須大幅低於所能得到的價值，這是他成功投資的基石。這也是為何我回收資金後，會耐心等待好公司的股價下跌至相對歷史低價後再進場，不會急著要馬上買進新股票的原因。

多數人適合長期投資ETF

由於一開始只有300萬元資金，且設定的目標時間是10年，為了克服巴菲特所說的「如果你不想持有某檔股票10年，最好連10分鐘都不要持有」，我的變通做法是進行波段操作，並留下漲幅三成張數的零成本股票「存」在帳戶裡。這樣一來，零成本股票就不會有虧損風險，而能安心的長期持有，此外也能讓資金運用更有彈性。

巴菲特提出兩種投資建議，第一種是在自己的能力範圍內，冷靜明智分析投資機會。只有審慎評估事實、持續堅守紀律，才可能賺到高報酬。我便是在尊崇巴菲特的教誨下，建立「開心農場」，並將自己的投資方法在本書中分享給有興趣的讀者。

然而，巴菲特認為對許多人而言，最佳做法是長期投資一檔指數型基金。只要定期投資一檔指數基金，一無所知的投資人實際上能打敗多數專業人士。這部分我另外寫了《自己養會下金蛋的鵝》一書，說明如何利用小額資金投資ETF，利用複利效果，建立被動收入系統、擁有「開心鵝場」，有興趣的讀者也能參閱。

我除了「開心農場」， 也循序漸進建置了「開心鵝場」，在安全穩健的投資方法之下，我的財富因而能有保障的持續成長。

(本文摘錄自《波段存股法，讓我滾出千萬退休金》，采實文化出版，未經同意禁止轉載。)