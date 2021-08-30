包租婆概念套到股市！她養「零成本股票」 滾出退休金

我的10年離開校園投資計畫，是希望10年後每年可以領到100萬元股利，來代替薪資所得。

為了達到這個目的，我是以建立每年可以配發100萬元股利的「被動收入系統」為目標，因此我把股票視為「資產」，我要買進的是能配發優渥股利的「好公司」股票。若股利以先前所提的7％殖利率為基礎，每年要領到100萬元股利所需要的股票資產為100萬÷7％＝ 1,4285,714元，大致上需要1,430萬元。

然而，好公司也可能會有經營績效表現不佳的年分（例如受新冠肺炎疫情影響），導致配發的股利減少；另一方面股市多頭期間會讓股票市值膨脹、股市空頭期間則會讓股票市值縮水。為了消彌上述的變動因子並確保每年可以領到100萬元股利，我以累積(存)2,000萬元股票資產作為被動收入系統的標，這樣一來，即使遇到某年度的平均股利殖利率只有5％，我依然可以領到100萬元股利。

有別於大多數人追求一張股票「賺」了多少錢，我把房地產的概念運用到股市裡。我把每張股票當成一間房子，每張股票都可以收到房租，只是真正的房東是每個月收租金，股東則是每年收一次股利，但是換個角度來想，如果你買了某家公司12張股票，就等同你每個月都能領到房租。而我領到的房租(股利)1塊錢也不會花掉，雖然資金也許不足以買房子，但可以買小套房，這樣一來，小套房也開始加入收租金的行列。

當你買了房子，雖然房價或多或少會有些波動，但你卻不會每天上網查房價，也不會天天問房仲你的房子現在值多少錢，除非哪天這個區域房價漲到某個水準、值得脫手轉賣，否則你就安心當房東領房租，自在悠閒過生活。

我把股票當成房子來看待後，買股票就像買房子一樣慎重，在選擇房子時，會注意它的生活機能、地理位置、建商、建材、附近的出租行情及未來的增值空間等。因此，我的股票就是「不動產」，特別是「零成本股票」更是名符其實的不動產，成為我被動收入系統裡的成員，為我帶來源源不絕的現金流(股利)。

讀者大致上已了解零成本股票的原理，為了讓有興趣者在執行時有參考依據，我把零成本股票的完整輪廓與建置方法整理如下：

來自公司每年配發的股票股利

有些公司除了發放現金股利，還會配發股票，這些除權所獲得的股票，就是零成本股票。例如，2016年中信金配了現金股利0.81元、股票股利0.8元。我當時有185 張，所以領到了14.8張的零成本股票。另外，我前面也有舉例，長興在2017年配發股票股利0.5元，持有1張股票就能領到50股。

股利再投入所購得的零成本股票

所謂股利再投入，是指在領到股利後，把股利原封不動、全數再拿去買股票。

之前提過，再買原公司或其他好公司的股票都可以，此外價格低於歷史均價即可，不一定非要等到歷史相對低點。前文舉例2016年中信金配了現金股利0.81元、股票股利0.8元。我當時有185張，所以領到了14.8張的零成本股票，以及約15萬元股利。

我把這15萬元股利一部分拿去買200股中信金，湊齊15張整數股票，另外再貼補一些錢，以162.5元買了1張可寧衛。這張零成本的可寧衛股票，我從2016年11月買進後，持有至今沒有賣掉，期間從不在意它的股價漲跌，它從隔年的2017年∼2020年已連續4年配發4.1萬元股利給我，此外，2021年也已經公布發放10元股利，只要我不賣掉，它就像是一隻會下金蛋的鵝，源源不絕繼續生金蛋（股利）下去。可寧衛每年所發的1萬元股利，因為金額不足以購買完整張數的股票，所以我把它和其他公司的股利結合起來，持續股利再投入的動作，購買其他零成本股票。

三成波段價差留下的零成本張數股票

2017年時我把持有的200張中信金賣出158張，回收300萬元本金，在帳戶裡存下42 張零成本股票。當時因為還沒觀察出三成漲幅的原理，所以該次的漲幅只有將近兩

成，然而，這也讓我開始踏上零成本的存股旅程。過程中也持續存下三成漲幅價差張數的零成本股票，最近一次則是在2020年存下了52張零成本的盟立股票。

以三成波段價差利潤購買其他公司股票

在賣出股價上漲達三成波段價差的股票後，如果當初買進的張數太少，所產生的價差利潤可能不足以留下任何零成本股票。此時就全數售出後，回收本金，再把賺到的波段價差金額拿去購買其他單價較低的股票。例如，前面曾提及我兩度以52元和54元買進聚鼎3張，雖然兩次都有來到三成的波段價差，但是賣掉2張的金額，並無法回收所有的成本，因此無法執行留下零成本的策略。

另一種情況則是，2019年初，我以均價101元買進20張宜鼎，漲三成至132元時，因為有感當時股市過熱，所以決定2019年不留下零成本股票，回收全部資金等待下次進場的機會。所以20張的成本約為200萬元，漲三成全數售出獲得260萬元，其中的60萬元為波段價差利潤，必須和200萬元作區隔，後來這筆60萬元的波段價差利潤便投入到2020年的盟立。

你知道世界上第二長的亞馬遜河，其實它是世界上流域面積最廣、支流最多、平均流量最大的河流嗎？它的主河流寬度大約介於1.5∼12公里，但它不是一開始就是這麼寬廣，而是在匯集了無數的支流後逐漸成形的。

《波段存股法，讓我滾出千萬退休金》。圖／采實文化提供

我們每增加一筆零成本股票，就如同多增加了一條支流，當零成本股票的支流越多，將有助於河流的拓寬，平均流量也會增加，讓股票資產挹注源源不絕的現金流。在投資最初期所存（留或買） 的零成本股票，幾乎讓人感受不到它的存在，第二年開始配發股利時，因為只有零星股利，所以還是沒有什麼感覺。眼看著別人在股市裡殺進殺出、忙得不亦樂乎，而且好像還比較有賺頭，一再動搖你的投資信念（有些人真的就放棄了）。

然而等到第三年、第四年、第五年⋯⋯之後，複利效果讓錢滾錢、利滾利，屆時你的資產及每年領到的股利，會突然大到讓你很有感，就像才幾年沒看到親友的小孩，轉眼間已長大到讓你幾乎快認不出來一樣。相似的，開心農場也是需要從荒蕪開始悉心灌溉，當你看到雞鴨成群、枝枒茂密、農產豐收時，你的內心將感到無比踏實。

(本文摘錄自《波段存股法，讓我滾出千萬退休金》，采實文化出版，未經同意禁止轉載。)