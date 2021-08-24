只聊飆股 他問ptt為何不討論長線投資？網曝真相：因為太無聊

台灣股票從去年熱到今年，網路上也有一波波討論聲量，但多集中在航運股、鋼鐵股或是一些飆股。有網友覺得疑惑，在ptt發文問「為什麼ptt股票板不太討論長期投資？」引來熱烈討論。

原po表示，長期看ptt股版文章，幾乎都只討論當下最熱門的族群，著重短線的操作，「很少看到長期投資標的，不然就是有人分享中長期標的，只要不是發文過幾天開噴，底下就一堆人一直酸，這是為什麼呢？」

有人認為是因為今年股市不太尋常，「近期都被航運養壞了」、「今年壞掉了，一堆飆股一天就10%，要長期什麼？」、「長短期見仁見智，我擺個兩天就是長期了」、「什麼三個月，今天買明天沒漲就是垃圾無誤」。

有人說，目前台股氛圍更像賭博，「長期投資是有錢人在做的」、「因為這裡都是貪婪的韭菜啊」、「因為這邊都十萬，想兩三年拚翻到一千萬的人居多」、「因為這裏九成以上都是窮人，窮人只想快速賺一筆」、「長投不會來這板啦，這板是賭場討論區」、「目前台股當沖以外，一律視為長期投資」、「這邊都少年股神，一個禮拜獲利200%」。

有人認為長線投資需要的是耐心，「長期投資沒啥好討論的啊，需要的是耐心」、「0050下去，刪app，退休再打開來看，結束」、「股版只討論長期套牢」、「長期投資不用討論啊，就無聊慢慢變有錢」、「定期定額就是不用討論，有錢下跌就撿」。

有人認為酸民心態就是這樣，「長期投資，買進後隔天或隔週是跌的，先被酸民酸爆再說」、「上來就是要唱戲起鬨，長期回家睡覺就好啦」、「因為這裏大多人只適合看廢文」、「賺快錢才是這版的主流，一年換一批人能討論長線？」