被連9黑嚇到！他買這股票卻狂跌 急問「要停損嗎？」被打醒

台股今（18）日上漲164.91點，收在16,826.27點，成功終止連九黑，儘管順利翻紅，但仍有不少投資人笑不出來。一名網友表示，先前他以兩萬元當作「畢業費」，告別「水手」一職，不料改投資其他股票後，卻看見股市連日綠油油的慘況，不禁心生憂慮，便發文詢問「請問0056需要停損嗎？」，文章引發討論，網友也如當頭棒喝般點醒原PO，直言「0056幹嘛停損，是不是笨蛋？」

近日，一名網友在Dcard分享自己的投資經驗，趁著上半年的航運股熱潮，他在今年七月買進航運股，沒想到卻買在最高點，沒過幾日股價下跌，他為了停損只好認賠賣出，虧了約兩萬元，自此從水手畢業。

「後來想說算了，想說每年有5%穩穩的就好」，原PO接著改買0056，但近期台股卻接連收黑，原PO眼看著股價從34.4元跌到現在（18日股價為33.07元），這也讓他開始猶豫，發文詢問網友「需要停損嗎？」，尋求大家的投資意見。

文章引發討論，許多網友都直言原PO「搞錯投資方式了」，「我第一次聽到買ETF要停損…」、「0056幹嘛停損，是不是笨蛋？」、「買0056停損？真是笑話」，許多人也提出建議，「長期投資不需短進短出」、「買0056就是要長期持有不理它，一直穩穩領5%股息」，也有網友分享投資心得，「多跌一點拜託，我還想買」、「我0056都一綠馬上賣，一紅馬上買」。