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投資股票「戒急用忍」！ 進出場時機就是一切

樂金文化 / 文／小澤實
股票交易時，當買方和賣方認同某個時間點的價格後成交，行情才會成立，但買賣雙方不見得能用自己最滿意的價格成交。 圖片來源／ingimage
股票交易時，當買方和賣方認同某個時間點的價格後成交，行情才會成立，但買賣雙方不見得能用自己最滿意的價格成交。 圖片來源／ingimage

進出場時機就是一切

●投資股票，也要「戒急用忍」

當買方和賣方認同某個時間點的價格後成交，行情才會成立，但買賣雙方不見得能用自己最滿意的價格成交。

常會看到一種案例，是認為行情會再漲一波的投資人，原本想用再便宜10％的便宜價格買進，但為了避免沒買到，而改用市價買進。另一方面，十分擔心市場會再跌一波的投資人，會最優先把持有資產縮減到極限，所以用市價賣出。

市場參與者必須臨機應變。但這類投資人的「急躁」情感，會排除另一個必備條件：「冷靜」。結果會招致砍在「阿呆谷（編按：意指在谷底賣出股票）」，或大筆資金買在山頂的狀況。K線圖可說是能客觀分析市場的最佳工具。

●看到「盡頭線」，最好落袋為安

請看圖21。上漲趨勢中噴了一根大陽線，隔週又收陽線， 卻未更新最高價，顯示這種狀況的組合線型稱為「盡頭線」。

上漲過程中出現的大陽線，加深了投資人對市場會續漲的自信。而至今決定觀望的投資人，也開始進場下單。包含新入場的人在內，所有投資人都會注意近期的高點有無更新，更新之後又會漲多少。但就算陽線收盤17，如果接近收盤時間還沒有人追高， 失望感就會大幅擴散。

《靠K線看穿主力心理》。圖／樂金文化提供
《靠K線看穿主力心理》。圖／樂金文化提供

這種失望感會提示投資人兩種選擇：「要停損，還是繼續等待」。此處是否知道「盡頭線」，會使對應方式出現很大的差距。

最重要的價格是「收盤價」。關注收盤時的市場動向，當更新近期高點的機率趨近於零時，知道「盡頭線」的投資人，就能預測該線型將會成立。於是不等隔週，很可能就會先賣出部分持股，落袋為安。反之，不知道「盡頭線」或其形成經過的投資人，就會在上漲期待感和失望感之間糾結。等賣壓愈來愈重，才會決定賣出持股。

由此可知，各種線型特性會對買賣造成很大的影響。

(本文摘錄自《靠K線看穿主力心理》，樂金文化出版，未經同意禁止轉載。)

股票

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