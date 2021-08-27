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K線四個價格...為何「收盤價」是最重要的價格？

樂金文化 / 文／小澤實
K線是由每日（或每週、每月）的開盤價、最高價、最低價和收盤價構成，而其中「收盤價」最為重要。圖片來源／ingimage
K線是由每日（或每週、每月）的開盤價、最高價、最低價和收盤價構成，而其中「收盤價」最為重要。圖片來源／ingimage

為何「收盤價」是最重要的價格？

前面已經說過，K線是由每日（或每週、每月）的開盤價、最高價、最低價和收盤價構成。要成為贏家，希望大家先知道， 四個價格中，最重要的是「收盤價」，下面會解釋為什麼。

●「收盤價」是市場參與者共同認可的價格

通常市場在開盤後，會因為各種新聞、風聲或想法等因素， 上下反覆變動。而接近收盤時間，市場參與者都充分知道行情變動的要因為何。於是精通行情的投資人，會依照目前的行情狀況，深度思考持有的股票價值是高於或低於目前股價，並考量該價格未來是否能繼續維持，再依狀況調整手上的部位。

這類交易通常會逆著至今的行情趨勢，所以市場的趨勢常會在接近收盤時發生變化。16 對投資人來說這是意想不到的變化， 有些投資人會慌忙賣出以確保獲利，或是做最小限度的停損。但對自己的市場觀點有自信的投資人，只會做有必要的部位調整。

然後會迎來「收盤」，上述行動的結果為「收盤價」，可當作大多數市場參與者，考量目前市場環境後所決定的合理股價。市場中凝聚了追求獲利的欲望，在這種狀況下必然會決定出一個數值，那就是「收盤價」。

●從影線長度，可看出盤中的買賣壓

《靠K線看穿主力心理》。圖／樂金文化提供
《靠K線看穿主力心理》。圖／樂金文化提供

例如，就算某個交易日幾乎形成「光腳陽線」，上方賣壓的強弱，會決定收盤後的上影線長度。影線愈長，就能知道賣壓愈大（參照圖20）。

最高價或最低價形成後，到收盤為止的價格變動，會大幅反應投資人的心理狀態，所以能推測出市場的潛在供需狀況。

另外，對於24 小時都在交易的市場，刻意將開盤和收盤設定在早上8 點到下午6點（編按：台股的開盤時間為早上9點，收盤時間為下午1點30分），就能讓K線的各種線型充分反應在圖表上。

(本文摘錄自《靠K線看穿主力心理》，樂金文化出版，未經同意禁止轉載。)

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