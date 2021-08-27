聽新聞
test
0:00 / 0:00
K線四個價格...為何「收盤價」是最重要的價格？
為何「收盤價」是最重要的價格？
前面已經說過，K線是由每日（或每週、每月）的開盤價、最高價、最低價和收盤價構成。要成為贏家，希望大家先知道， 四個價格中，最重要的是「收盤價」，下面會解釋為什麼。
●「收盤價」是市場參與者共同認可的價格
通常市場在開盤後，會因為各種新聞、風聲或想法等因素， 上下反覆變動。而接近收盤時間，市場參與者都充分知道行情變動的要因為何。於是精通行情的投資人，會依照目前的行情狀況，深度思考持有的股票價值是高於或低於目前股價，並考量該價格未來是否能繼續維持，再依狀況調整手上的部位。
這類交易通常會逆著至今的行情趨勢，所以市場的趨勢常會在接近收盤時發生變化。16 對投資人來說這是意想不到的變化， 有些投資人會慌忙賣出以確保獲利，或是做最小限度的停損。但對自己的市場觀點有自信的投資人，只會做有必要的部位調整。
然後會迎來「收盤」，上述行動的結果為「收盤價」，可當作大多數市場參與者，考量目前市場環境後所決定的合理股價。市場中凝聚了追求獲利的欲望，在這種狀況下必然會決定出一個數值，那就是「收盤價」。
●從影線長度，可看出盤中的買賣壓
例如，就算某個交易日幾乎形成「光腳陽線」，上方賣壓的強弱，會決定收盤後的上影線長度。影線愈長，就能知道賣壓愈大（參照圖20）。
最高價或最低價形成後，到收盤為止的價格變動，會大幅反應投資人的心理狀態，所以能推測出市場的潛在供需狀況。
另外，對於24 小時都在交易的市場，刻意將開盤和收盤設定在早上8 點到下午6點（編按：台股的開盤時間為早上9點，收盤時間為下午1點30分），就能讓K線的各種線型充分反應在圖表上。
(本文摘錄自《靠K線看穿主力心理》，樂金文化出版，未經同意禁止轉載。)
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言