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啊 ，進出場又慢一步...為什麼散戶總掉入「殺低買高」陷阱？

樂金文化 / 文／小澤實
股市俗諺說，「行情總在絕望中誕生，在半信半疑中成長，在憧憬中成熟，在充滿希望中毀滅。」 圖片來源／ingimage
股市俗諺說，「行情總在絕望中誕生，在半信半疑中成長，在憧憬中成熟，在充滿希望中毀滅。」 圖片來源／ingimage

投資人容易落入「殺低買高」的陷阱

●為何散戶的心理總是慢市場一步？

「行情總在絕望中誕生，在半信半疑中成長，在憧憬中成熟，在充滿希望中毀滅。」

回到開頭說的那句股市諺語，可以用下面的意思來解釋。

「正因為多數投資人對市場的前景感到悲觀，我們才有進場的機會。當市場稍微好轉後，投資人會開始意識到市場已經觸底，但還是會懷疑是否會上漲。此時我們就應該加碼。多數投資人都覺得前景樂觀時，就會正式進入牛市。但同時也應該知道，行情快到頭部了。當投資人沉浸在相信市場永遠會上漲時，我們就應該停利出場。因為市場馬上就會大幅回跌……」

原文裡沒有建議投資人應該採取何種行動，所以我試著做了補充說明。這樣一來，諺語原本想表達的意思會變得更加鮮明。另外，試著把投資人心理和企業的股價動向模組化（編按：就是指將一實體轉換成概念或模型等抽象化的過程）後（請見圖1），就能一眼看出，投資人的心理會慢市場循環一步。

A－B： 投資人大多對未來的行情感到悲觀，價格持續往下探底後觸底。

B－C：打底後出現進場機會，但因為市場處於半信半疑狀態，所以價格上漲的速度緩慢。

C－D：樂觀預測在投資人之間蔓延，上漲期待強化了趨勢，價格也急速上漲。

D－E：大多數的投資人相信股價會再創新高，沉浸在幸福感之中。但價格卻不如預期，從橫盤轉向暴跌。

●各種風聲、消息，都會動搖人心

圖1 中，B－C及C－D應該是比較容易理解的過程。但A－B及D－E之間，則是投資人心理和股價變化背離的狀況，不禁讓人產生「為什麼會這樣」的疑問。

為了回答這個問題，我在模型中追加了「每股盈餘變化」（請見圖2）。此時我假設「每股盈餘」是這間企業的基本面。

股價會用金額展現企業的價值，但該價值會加上對未來的業績預測等不確定因素，所以各種相關的新聞、資訊或傳聞等，都會微妙的動搖投資人的行動心理。因此，各種念頭大多會使得股價偏離，股價有時會大幅背離基本面（此處指每股盈餘）。

一般來說，當每股盈餘減少時，股價容易下跌，反之則容易上漲。

這意味著，在圖2的A1時，股價相較於基本面是被低估的，到了D點則處於大幅高估的狀態。

《靠K線看穿主力心理》。圖／樂金文化提供
《靠K線看穿主力心理》。圖／樂金文化提供

買賣要成立才會有行情，當股價抵達A1後，覺得未來不會上漲的投資人會拋售，市場的供需平衡會傾向供過於求的狀況，因此會大幅拉低股價；而在快抵達D點的前夕，投資人的買單會湧現，使得市場偏向供不應求的局面，因此大幅推升了股價。

為什麼投資人會在行情的底部才大賣特賣，然後在頭部才買單湧現呢？此處有一個投資人容易掉入的陷阱。

(本文摘錄自《靠K線看穿主力心理》，樂金文化出版，未經同意禁止轉載。)

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