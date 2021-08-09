台積電買高攤平8個月沒起色該認賠嗎？ 網友給關鍵解答

台積電（2330）之前股價雖曾突破670元，但後來卻一直卡在500多元上不去。有網友發文求救，表示自己以650元進場，現在是否該認賠？引起不少網友回應。

原PO在Dcard股票版上以「台積電認賠嗎」為題，提到自己以650元進場台積電，目前已經過8個月，隨著股價持續下跌，他也繼續加碼攤平，雖然還沒解套但也不遠了。不過原PO十分擔心8個月了還沒解套，之後是不是會套更深，因此猶豫是否要認賠，還是再等一下？也詢問網友意見。

網友紛紛在底下留言回應，「都8個月了，有差這幾個月嗎」、「所以你買股票賺的是價差嗎」、「記得賣，之後哭了再告訴我」、「別跟風買股，我同學一堆跟風都是賠不少錢」、「買台積電還想天天拉漲停，賣掉買飆股會不會比較快」、「如果你覺得你認賠後績效比較好，可以認賠，可是如果你不差這個錢就放著」。

其中也有網友對台積電相當有信心，表示買台積電應該著重在價值投資，「安啦！差不多要動了」、「建議續抱，早晚會噴出的」、「半導體要飛了」、「亞州第一大市值、全球前十大，你還怕它不回來嗎」、「問題在於你覺得台積電會沒價值嗎」、「我以為台積電是價值投資」、「不要跑，陪我等，658元一張」。