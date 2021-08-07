屁孩買兩張萬海揪朋友進場 他聽對話「嚇傻」網讚：還比較賺

航運股今年大熱，尤其第二季時，只要是沾上航運就有源源不絕的財富，讓散戶搶進，紛紛當起上船當「航海王」，近日有網友分享，日前聽到有兩個屁孩在討論股票，其中一人表示自己買了2張萬海，問他朋友要不要跟，結果朋友問他萬海在做什麼，得到的回應讓原po嚇一大跳，也引起網友熱議。

網友在PTT股版發文，日前他在買便當的時候，聽到了旁邊屁孩的對話，其中一人表示自己買了2張萬海，問他朋友要不要跟一下，朋友問他萬海在做什麼的，沒想到他回答「我哪知道」，這段對話也讓原po嚇了一跳，驚覺「原來很多人下單之前，都不會知道這支股票在做什麼，在炒什麼，都是看到有漲、熱門、很多人知道，就進去玩」。

原po也很好奇問，「如果下單前，看到有上漲的訊號，大家會先去研究一下這檔股票，還是看到有價格，有動能就進場？」。

此文一出也引起網友紛紛回應「韭菜從頭到尾都不知道是做什麼的」、「臭韭快進快出，死到臨頭都不知道自己在投資還投機」、「很多人是下單跌了之後才去找利多的」、「我相信很多人下單後賠錢後，還是不知道自己在買啥」、「我常常買進，抱一兩週，出場之後還是不知道這家是在做什麼的」。

但也有人認為「在台股這樣玩還真的比較會賺」、「真的知道產業又如何，知道什麼時候跑就好」、「知道在做什麼也不一定會漲」、「會賺錢才是真的」、「你確定你買台積你就知道在做什麼？」、「我真的沒在看」、「換句話說，你知道做什麼的，你賺錢了嗎？」。