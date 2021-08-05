網友都是反指標？長榮這天聲量創高峰「網友急喊快買」隔天開始一路下跌

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文／葛緯詩

航運股近期股價上沖下洗，經常一天漲停隔日又逼近跌停，劇烈震盪讓不少持有「船票」的投資人直呼暈船，能否重現日前人人搶當航海王的驚人漲勢，也是投資人最關心的事。不過透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，航運股中市值最大的長榮海運（2603），網路討論度隨著日前股價飆升同步創下新高，短線出現散戶一頭熱都跳進去的過熱現象，未來恐怕要等消化完這些凌亂的籌碼，才有機會續挑戰前高。





網路討論度先行 隔日股價創歷史新高

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》的聲量趨勢，調查長榮股票近半年區間（2021年2月5日至2021年8月3日）的網路聲量變化，觀察標的在網路上被提及的熱門程度，進而作為散戶是否一窩蜂搶進，造成短線股價超漲的判斷依據。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎

可以發現，長榮股票的網路聲量在7月5日創下高峰，共有4,371筆。當時隨著長榮股價不斷攀升創下新高，網友對於股價未來的表現也極度樂觀，產生現在不買以後就來不及的錯失恐懼心態，有許多網友留言「買房不如買航運股」、「與其買台積電，我寧願全部買長榮」、「長榮還在低點，上看300沒問題」、「全力集中貨櫃」等等。然而隔天長榮7月6日收盤價為224元，出現網路聲量、股價同步創下歷史新高的現象後，之後便一路向下修正，最低跌至7月28日的131.5元，修正幅度達41.3%。

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股東人數創單周最大成長幅度

實際上透過集保戶股權分散表查詢，也可以看到7月9日公布的長榮當周持股人數，總股東人數達41萬6941人，相較上周的37萬4808人，單周就增加了4萬2133人，是截至當時該年度周成長人數最多的一次，同樣出現散戶紛紛搶進長榮一窩蜂的過熱現象。

image source:集保戶股權分散表查詢





近期航運股基本面一片看好，利多消息也頻傳，就連原先美國總統拜登說要查運價，也在8月3日被美國聯邦海事委員會（FMC）打臉說無權干涉，此外上海出口集裝箱運價指數（SCFI）再創新高，但利多不漲，航運股沒有出現如預期中的一波明顯漲勢，讓許多投資人困惑不已。從聲量或籌碼來看，或許要等短線凌亂的籌碼都整理完，才有下一波繼續挑戰前高的機會。





分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年2月5日至2021年8月3日。