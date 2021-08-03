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上班族玩當沖四個月賠87萬 網勸：刪App努力工作吧

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為台股示意圖，非新聞當事人。記者潘俊宏攝影／報系資料照
圖為台股示意圖，非新聞當事人。記者潘俊宏攝影／報系資料照

台股在昨日強彈後，今(3)日盤中在17,500點附近狹幅震盪。股海浮沉，股民看盤心情也是「幾家歡樂幾家愁」。有位網友分享，他今年4月開始迷上當沖，上班也心不在焉，不到半年時間已經輸掉87萬元，銀行存款也沒了，他甚至不知道怎麼告訴家人，「自己什麼都沒了」。

原po在ptt股票板發文，3月玩股票一開始小輸小贏，4月開始當沖，就一路慘賠，眼看錢都沒了。他每天回家都苦著一張臉，家人擔心問「是不是有心事」，他也不敢說，原po還貼出對帳單，他當沖生醫股、航運股，感嘆地問「如何不讓家人知道自己輸光積蓄」？

網友譁然，「新手＋上班＋當沖+航運＝畢業違約標配」、「當沖是毒藥，只有練武奇才能賺錢」、「你當沖有邏輯嗎？看不懂線型沖下去，就是賭博」、「一次沖20張萬海？好猛啊大神」、「警世文，當沖交易害人不淺」。網友也勸他誠實面對，「老實和家人說自己股票賠錢，然後先刪app，穩定自己的心情吧」、「既然是家人，只是輸光錢不是負債，一起度過，然後不要再當沖了」。

也有人勸他務實，「人生還長，八十萬買經驗」、「乖乖上班，錢存下來買0050，不要想太多」、「當沖是高手過招，繳了學費證明自己不適合當沖，就重頭找適合自己的投資方式」。

也有過來人出面分享，「這幾個月我也輸了200萬，積蓄也全沒了，認清事實重新開始，加油」、「我當沖賠8萬後就戒了」、「 別沖了，我朋友當沖輸到房子都沒了」、「當沖最大贏家是政府，最好不要當沖，散戶通常抓不到趨勢」、「你先想好你可以忍受的損益範圍再來沖吧」。

當沖 台股

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