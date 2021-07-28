掛最高價賣零股釣中韭菜！ 僅28股他慘賠28萬

上週富邦高收益債ETF買盤出現奇事，傳營業員私下議論紛紛，一位投資人在零股交易掛了一筆28股市價買單，每一股成交價卻是1萬元，比市值37元整整多了9千9百多元，原28股共1045元變成需交割28萬元，未來賣出只能認賠出場。

一位網友於22日在「Dcard」股票版發文，「太盤了吧！28萬買零股」，截圖中可見一名投資人在開盤時掛單買28股，總成交28萬元，嚇得他奉勸新手要小心操作「好慘亂按，還剛好遇到有人掛這個價賣出」。

一位投資人在零股交易掛了一筆28股市價買單，每一股成交價卻是1萬元，比市值37元整整多了9千9百多元。圖／取自Dcard

碰巧另一位網友知曉內情留言表示，「昨天營業員剛好有傳給我這個」，因爲有些股票與零股沒有漲跌停的限制，該位投資人是用「市價買進」，又剛好有賣家掛最高價，且沒有預設量，只有此賣家的對手量，所以「買進成交最高價9999.95元，原28股1045元變成需交割28萬！」

如此一來，投資人因失誤需交割比原本多280倍的價錢，未來賣出只能認賠出場，這位營業員友人也呼籲大家留意當交易量很小時，盡量不要掛市價單，限價會比較保險。

直到前天，財經部落客「股魚」也在臉書貼文說明，「原本以為是Dcard幻想文又一發，對照櫃買中心的資料還真的有這一筆」，並教學「債券ETF屬於海外商品無漲跌幅限制」，而限價單是指定成交價位，市價單則是市場有賣出單即成交。

「股魚」指出，本事件是有人亂掛賣出價釣魚，結果遇到有人想買進就成交了，「我還以為只有早期的權證交易會發生這樣事件，投資人要自己小心」。