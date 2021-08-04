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這時候該賣股票！警戒區就是賣出區 獲利了結是上策

樂金文化 / 文／池田洋子
但當某檔股票吸引大批投資人的注意，行情通常已經是「超買」，事後回頭來看這一段，通常是高檔。圖為示意圖。圖片來源／ingimage
但當某檔股票吸引大批投資人的注意，行情通常已經是「超買」，事後回頭來看這一段，通常是高檔。圖為示意圖。圖片來源／ingimage

警戒區就是賣出區 冷靜做判斷 準備獲利了結

警戒區就是「被買過頭」的狀態。不要被市場的歡樂氣氛沖昏了頭，趕緊賣掉獲利了結才是上策。

心理線的警戒區就是賣出訊號

假設過去12天的交易日中，有9天上漲，3天下跌，即9勝3敗（75%＝ 9÷12×100），這時心理線就會進入警戒區，這一點我們在前文已經提過。

換句話說，假設心理線超過75%，股價仍繼續上漲，除非當時的經濟狀況或公司業績預測等條件能配合，一般來說，這時候已經屬於「超買」的狀態。

大部分的投資人會從公司業績判斷股票的價值，一旦該公司的股價被認為「超買」，投資人的心理就會傾向消極，轉而「先賣一趟獲利了結」。

之後賣股票的人會慢慢增加，直到股價回到符合該公司價值的水準為止。

當大家都積極買進時，更需要冷靜判斷是否要獲利了結

股價剛開始上漲時，大家對於「可能還會再上漲」的期待感會不斷膨脹。當大批投資人都關注價格上漲，這種樂觀的氣氛就會擴散到整個市場，認為「後面還有高點可期」。

但當某檔股票吸引大批投資人的注意，行情通常已經是「超買」，事後回頭來看這一段，通常是高檔。

因此，當大家樂觀，一窩蜂追買，認為「還會再漲」的時候，千萬要小心，這時你一進場很可能會買在高點。

《買進下一支漲不停的股票》 圖/樂金文化提供
《買進下一支漲不停的股票》 圖/樂金文化提供

就算你很幸運，在追漲的時候進去買，後來也上漲了，但因為是在最過熱的狀態下追買，就算會漲也有限，只能賺到蠅頭小利。

如果不趁股價漲勢正旺的時候賣掉，下次要賣時，價格可能就沒那麼好了，這樣的情況很常見。

當某檔股票失去投資人的關注，人氣渙散的話，這時它下跌的速度絕對不輸上漲的速度，常常在很短時間內就跌光光。

換言之，當投資人大多樂觀積極，心理線來到警戒區時，這時就要做出和股價氣勢相反的決定，那就是檢討賣出時機，獲利了結。

圖/樂金文化提供
圖/樂金文化提供

圖/樂金文化提供
圖/樂金文化提供

(本文摘錄自《買進下一支漲不停的股票》，樂金文化出版，未經同意禁止轉載。)

　　

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