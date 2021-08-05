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這時候該買股票！安全區就是買進區 大家都悲觀可能就是低點

樂金文化 / 文／池田洋子
《買進下一支漲不停的股票》作者認為，當眾多投資人感到悲觀的安全區，就是能買在低點的最好時機。圖為示意圖。圖片來源／ingimage
《買進下一支漲不停的股票》作者認為，當眾多投資人感到悲觀的安全區，就是能買在低點的最好時機。圖為示意圖。圖片來源／ingimage

安全區就是買進區 逆勢投資買在低點

安全區就是「被賣過頭」的狀態。不要被市場的恐慌氣氛影響，大膽買進吧。

心理線偏低股價仍持續下跌，要留意是否被超賣

若在過去12天的交易日中，上漲的天數只有3天，下跌的天數有9天，即3勝9敗（25%=3÷12×100），就是心理線的安全區，這點我們已經在前文介紹過。

換言之，當心理線低於25%，股價還持續下跌的話，除非當時的經濟狀況或公司業績預測等條件真的很差，否則大多是「超賣」的狀態。

當許多投資人從公司的業績判斷，覺得該公司的股價明顯被「超賣」的話，可以料想大家的心情會瞬間變得樂觀，紛紛進場「抄底」。之後，買進該檔股票的投資人會越來越多，使股價反安全區就是買進區，彈到符合該公司價值水準的價位。

當大家都悲觀的時候，你反而要逆勢投資，買在低點

當股價開始下跌，投資人的失望感會慢慢增強，認為「說不定還會再跌」。接著，許多投資人陸陸續續拋售股票，「還會再跌」的低迷氛圍持續擴散。

但是當大批投資人賣股票賣「超過」了，行情正低迷的位置，事後回過頭看，那裡通常是低檔區。

因此，當大家都很悲觀，引發連續性的恐慌賣壓，每個人都覺得「還會再跌」，想賣的投資人一口氣大幅增加的時候，那裡很可能就是長期的大底。

《買進下一支漲不停的股票》。 圖/樂金文化提供
《買進下一支漲不停的股票》。 圖/樂金文化提供

當然，有些股票打完大底後可能還會下跌，但可料想等到想賣的人都賣得差不多了，之後股價很可能會有一段強力的反彈。

因此，就算買進後股價繼續下跌，由於已經是逢低買進，已經大幅減少未來賠錢的可能性。

未來當投資人的目光又回到該檔股票時，股價可望大幅反彈與回升。

簡單來說，當眾多投資人感到悲觀的安全區，就是能買在低點的最好時機。

圖/樂金文化提供
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圖/樂金文化提供
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(本文摘錄自《買進下一支漲不停的股票》，樂金文化出版，未經同意禁止轉載。)

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