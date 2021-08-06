該買哪檔股票？從財經新聞解讀景氣走向 找出命定股票

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約從2005年年中開始，常可從新聞或報紙的報導感受到，日本的景氣開始慢慢回升。

景氣回升後，這個社會會出現什麼樣的變化？其實，只要稍微聯想一下，就會出現不少意外的靈感。

比較景氣好和景氣差的時候

景氣壞的時候，人們的心情會變得較鬱悶，日常生活的活動範圍也會變得狹隘。

比如說，即使在比較容易請長假的暑假時間，越來越多人的出遊計畫變得比較節約，想辦法盡量不花錢，只在附近遊玩。

相對的，當景氣變好，每個月的薪水或每年的獎金增加時，人們的心情就會變得開朗，做各種決定時，態度也會變得比較活潑，比較大膽。所以一到了比較容易請長假的暑假時間，就會萌生偶爾要奢侈一下的想法，開始計畫平時比較沒機會去的遠行，或是想感受一下奢華，去提供高級食材的餐廳吃飯。也可能過去買東西比較節制的人，開始變得較不節制。

景氣回升，人們的消費行為也會改變

想旅行的人增加，不僅旅行社開始賺錢，連移動的交通工具包括鐵路、航空、海運、汽車的需求也會增加。於是，與旅行相關的企業都會雨露均霑，影響不斷往外擴散。

《買進下一支漲不停的股票》。圖／樂金文化提供

生活上我們都會用到汽車，大家可以找找與汽車相關的行業有哪些？製造汽車零件的公司有哪些？開車就需要停車，那麼經營停車場的公司有哪些？

最近新聞報導新車的銷售量飆升，這種現象就是景氣回升的徵兆之一。過去，在1980年代後半到1990年初期的泡沫經濟時期也有同樣的現象。

不只汽車業界，出國旅遊的人也開始變多，航空公司等相關行業也因此受惠。

(本文摘錄自《買進下一支漲不停的股票》，樂金文化出版，未經同意禁止轉載。)