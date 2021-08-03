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股票漲跌誰來決定？發生這些事情...股價就會上漲！

樂金文化 / 文／池田洋子
一間公司的股價可能因為世界經濟的變動，事件、事故的發生，或公司經營環境的變化等因素而起起伏伏。 圖片來源/ingimage
一間公司的股價可能因為世界經濟的變動，事件、事故的發生，或公司經營環境的變化等因素而起起伏伏。 圖片來源/ingimage

發生這些事情，股價就會上漲！

股價變動的主因可大致分為：

1.經濟動向等宏觀的因素、2.與公司相關的事件等微觀的因素。

因原油飆漲達成亮麗業績的住友金屬工業

一間公司的股價可能因為世界經濟的變動，事件、事故的發生，或公司經營環境的變化等因素而起起伏伏。下面我會跟大家介紹，發生哪些事件會對股價上漲帶來影響。首先來看看住友金屬工業的例子。

原油價格延續2004年的漲勢，2005年8月底，紐約商品期貨交易所（NYMEX）的原油期貨行情依然持續飆漲。而WTI（西德克薩斯中間基原油）的價格一度飆破每桶70美元。

住友金屬工業是住友集團最核心的事業，它的粗鋼生產在國內排第三大，而無縫鋼管（Seamless Pipe）更是位居世界的龍頭寶座。

從2004年到2005年，原油價格一路飆漲，使得挖石油必備的無縫鋼管的需求高漲，訂單大增，供不應求。

再加上汽車的銷售額增加，汽車用的鋼板需求也大增，這些都是會使業績成長的大利多。

股票分割後的便宜感讓股價大漲，以軟銀為例

軟銀是日本IT業界的先驅，主要的事業包括寬頻網路、基礎建設事業、網路文化事業等。

2005年秋，軟銀宣布消息「將在12月28日，1股分成3股」。

從發布消息的那天起，到真正按照股票分割比例調整股價的這段時間，為軟銀的股價帶來了一波漲勢。

《買進下一支漲不停的股票》。圖／樂金提供
《買進下一支漲不停的股票》。圖／樂金提供

簡單來說，「股票分割」後，股價就只剩分割前的三分之一，這讓投資人有一種股價變便宜的感覺，於是，之前怕漲太高不敢出手的投資人，也都開始買起來。

大家的心理預期是，如果股票分割後股價會上漲，那我只要在股票分割前買，就能得到股票分割的權利（例如持有 100 股，分割後會變成 300 股），等之後股價上漲就能賺更多，於是這項政策就為軟銀帶來股價上漲的影響。

以下用一張表說明，發生哪些事情時，會導致股價上漲。

發生這些事股價就會上漲。 圖／樂金文化提供
發生這些事股價就會上漲。 圖／樂金文化提供

(本文摘錄自《買進下一支漲不停的股票》，樂金文化出版，未經同意禁止轉載。)

軟銀 股票

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