快訊

威力彩連34摃 下期頭獎衝9.2億

東奧桌球／氣走強敵中國 日本混雙淚贏史上桌球首金

羨慕航海王賺翻...她問災難發生就是進場好時機？ 網點1關鍵：妳敢嗎

聯合新聞網 / 綜合報導
今年航運股大熱，吸引許多散戶搶搭熱潮進場，不少人在這波疫情亂流中，成功坐穩當上「航海王」。報系資料照
今年航運股大熱，吸引許多散戶搶搭熱潮進場，不少人在這波疫情亂流中，成功坐穩當上「航海王」。報系資料照

今年航運股大熱，吸引許多散戶搶搭熱潮進場，不少人也在這波疫情亂流中，成功坐穩當上「航海王」。對此，一名網友就好奇發問「發生大災難是不是買股票最好時機？」，意外引起網友們熱議。

原PO在女孩板（WomenTalk）上發文，表示最近看到別人在這波疫情中押對航運股，結果賺的滿盆滿缽的，因而回憶了一下，才發現每當有大災難發生的時候，都會對某些行業特別有利，相關股票也就跟著大漲，且通常有買到的都直接財富自由，讓原PO不禁疑問「發生大災難是不是買股票的最好時機？」

貼文一出，有網友搬出股市名言——別人恐懼，我貪婪，同意說道「聯合國斷交、1996台海危機時很多人趁機撿了便宜」；另一方面，持反對意見的網友們則舉例「創辦人賈伯斯過世時，妳敢撿蘋果？」、「韓戰前妳敢大批收購南韓房子？」、「趕快去買美股滴滴，符合妳說的」、「大跌也不知道會不會漲回來」、「現在快點去疫區看房子殺價阿！快去印尼」。

對此，多數網友則認為「大家雖然都知道，但真正能做到的人很少」、「大家都知道，但是真的大跌時妳敢不敢進場」、「其實任何時間都是買股票的時機...只是往往都要事後才知道該買哪一檔」、「航海王長篇大論寫在那邊了，自己沒把握住機會，怪不得別人」、「大跌時會覺得『可能更低，晚點再進場吧，不急』然後一直等一直等，等到漲回來才哀嘆」。

航海王 航運股 股票

相關新聞

羨慕航海王賺翻...她問災難發生就是進場好時機？ 網點1關鍵：妳敢嗎

今年航運股大熱，吸引許多散戶搶搭熱潮進場，不少人也在這波疫情亂流中，成功坐穩當上「航海王」。...

29歲男100萬All in長榮期貨 3年狂賺7900萬

股票是投資利器，懂得操作就可實現錢滾錢的夢想。一名29歲的網友分享，他從2019年進入股市，本金100萬元，以期貨重壓長榮，「以十日線來操作，跌破賣出，站上歐印」，3年來已賺7900萬元，讓網友紛紛崇拜大讚「少年股神啊！」

花4500元買股票放到忘記 他過一年來看驚呆：報酬率達1600%

有別於以往觀念「把錢存起來」，現在越來越多年輕人轉將資金投入股票市場，以錢滾錢的方式增加自己手中的籌碼。日前，一名網友分享自己的投資趣聞...

風浪太大…他抱27張長榮「選對一關鍵」全賣出 網讚做對了

今年航運股大熱，貨櫃三雄接連刷新股價新高，不少散戶也趁著這股熱潮紛紛進場。但近來航運股走勢震盪，水手們宛如坐上海盜船，與以往的盛況成明顯對比...

單日當沖8千萬！他當不起少年股神反成了韭菜：6年積蓄全賠光

近來台股不斷上漲，許多年輕人紛紛趁勢加入股市戰場，其中有許多人轉行當起「當沖客」，但投資市場總是幾家歡樂幾家愁，一名網友就分享「畢業文」，不只當不成股神，還一路把辛苦存了6年的積蓄給賠光。

女大生當沖「航運股」慘賠5位數 心痛喊：我的學費啊

台股昨(16)日雖受到台積電（2330）股價跌幅較大的拖累，但貨櫃三雄及金融股竄高，維繫住多頭人氣。近來航運股還是熱門話題，很多人猶豫該不該繼續「當水手」，一名女大生分享自己「當沖航運股」的慘況，總共賠了快6萬元，心痛直呼「我的學費啊」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。