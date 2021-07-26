羨慕航海王賺翻...她問災難發生就是進場好時機？ 網點1關鍵：妳敢嗎

今年航運股大熱，吸引許多散戶搶搭熱潮進場，不少人也在這波疫情亂流中，成功坐穩當上「航海王」。對此，一名網友就好奇發問「發生大災難是不是買股票最好時機？」，意外引起網友們熱議。

原PO在女孩板（WomenTalk）上發文，表示最近看到別人在這波疫情中押對航運股，結果賺的滿盆滿缽的，因而回憶了一下，才發現每當有大災難發生的時候，都會對某些行業特別有利，相關股票也就跟著大漲，且通常有買到的都直接財富自由，讓原PO不禁疑問「發生大災難是不是買股票的最好時機？」

貼文一出，有網友搬出股市名言——別人恐懼，我貪婪，同意說道「聯合國斷交、1996台海危機時很多人趁機撿了便宜」；另一方面，持反對意見的網友們則舉例「創辦人賈伯斯過世時，妳敢撿蘋果？」、「韓戰前妳敢大批收購南韓房子？」、「趕快去買美股滴滴，符合妳說的」、「大跌也不知道會不會漲回來」、「現在快點去疫區看房子殺價阿！快去印尼」。

對此，多數網友則認為「大家雖然都知道，但真正能做到的人很少」、「大家都知道，但是真的大跌時妳敢不敢進場」、「其實任何時間都是買股票的時機...只是往往都要事後才知道該買哪一檔」、「航海王長篇大論寫在那邊了，自己沒把握住機會，怪不得別人」、「大跌時會覺得『可能更低，晚點再進場吧，不急』然後一直等一直等，等到漲回來才哀嘆」。