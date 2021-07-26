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29歲男100萬All in長榮期貨 3年狂賺7900萬

聯合新聞網 / 綜合報導
29歲男子分享自己靠100萬本金投資股票賺回7900萬元。（本報系資料庫）
29歲男子分享自己靠100萬本金投資股票賺回7900萬元。（本報系資料庫）

股票是投資利器，懂得操作就可實現錢滾錢的夢想。一名29歲的網友分享，他從2019年進入股市，本金100萬元，以期貨重壓長榮，「以十日線來操作，跌破賣出，站上歐印」，3年來已賺7900萬元，讓網友紛紛崇拜大讚「少年股神啊！」

有一名29歲的網友在PTT發文表示，他前年以100萬進入股市，其中還向家人借了50萬元，到今年3月累積已約300萬元，「後來開始以期貨重壓長榮，以十日線來操作，跌破賣出，站上歐印，直到破十日線均價18 x高歌離席，目前已實現損益7900萬」。

該網友說，「這波會賺到很懷疑自己是運氣好，所以已經買房，也打算物色土地穩穩投資，剩一千萬留在股市，去看自己能否有這實力再賺下去」。

厲害的經驗讓網友紛紛大讚「少年股神」、「三年財富自由」、「敢重壓就是你的」、「敢歐印只能佩服了」、「太猛了」、「怎會有人不信因航運賺到千萬？」、「8000萬真的可以退休了」、「100到8000？這是神吧」、「懂的轉房地產，而不是無腦多股市，難怪夠賺」。

長榮 PTT

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