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花4500元買股票放到忘記 他過一年來看驚呆：報酬率達1600%

聯合新聞網 / 綜合報導
台股示意圖。圖／本報資料照片
台股示意圖。圖／本報資料照片

有別於以往觀念「把錢存起來」，現在越來越多年輕人轉將資金投入股票市場，以錢滾錢的方式增加自己手中的籌碼。日前，一名網友分享自己的投資趣聞，他於去年開了證券戶頭，並花了4500元買了人生第一個零股，不料後續因為準備考試太忙，完全忘記有這一回事，直到今年回頭一看，才發現自己的股票已經「水漲船高」，報酬率高達1616.46%，讓不少網友讚嘆「這報酬率太神了」。

一名網友Dcard發文分享，去年他趁生日開了人生第一個證券戶頭，「當時覺得受疫情影響，就聯想到運輸類股票應該會不錯」，便將4500元的獎學金投入股市，買進長榮海運的零股。後來因準備國考，他完全忘記手頭還有股票這件事，儘管期間陸續有聽到他人聊到股票，但他一直認為「4500的股票應該也不會賺到多少吧」，一直不以為意。

直到今年生日前夕，原PO打開自己的證券戶後竟大吃一驚，當年花4500元買進的400股的長榮已「水漲船高」，現值為74151元，淨賺6.9萬，投資報酬率更高達1616.46%，讓他大嘆「嚇鼠（嚇死）人的生日驚喜」，更以「感謝一年前的熱血？」標題發文，分享這份驚奇的投資經過。

驚喜的發展也引來大批網友祝賀，「這個價位真的猛，恭喜就對了」、「這生日禮物超驚喜」、「這報酬率太神了，雖然看起來是個意外」、「真的猛，這麼早就佈局」，部分人則是提出建議，「要適時停利落袋喔，如果沒落袋都是紙上富貴而已」、「高點可以考慮換線玩玩？」、「前幾天上來看的話，報酬率約2000%」。

隨後，原PO也在文末補充提到，目前並沒有賣出或補到一張的想法，「現階段我應該就會放著，不會再去動他」。他也表示，若未來出社會工作賺錢，會再來慢慢研究尋找投資標的，並叮嚀大家要謹慎投資。

網友一年前花4500元買了400股的長榮，沒想到一年後回頭來看現值竟變為7.4萬，令他相當驚喜。圖／取自Dcard
網友一年前花4500元買了400股的長榮，沒想到一年後回頭來看現值竟變為7.4萬，令他相當驚喜。圖／取自Dcard

台股 長榮 Dcard

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