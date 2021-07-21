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風浪太大…他抱27張長榮「選對一關鍵」全賣出 網讚做對了

聯合新聞網 / 綜合報導
台股示意圖。 聯合報系資料照片／記者曾吉松攝影
台股示意圖。 聯合報系資料照片／記者曾吉松攝影

今年航運股大熱，貨櫃三雄接連刷新股價新高，不少散戶也趁著這股熱潮紛紛進場。但近來航運股走勢震盪，水手們宛如坐上海盜船，與以往的盛況呈明顯對比，讓不少人哀嚎「快要淹死了」。一名網友則決定在今（21）日從水手畢業，他表示今年5月買進長榮（2603）後一路抱到現在，最終以181.5元的價格賣出，抱回265萬元正式畢業。文章引發討論，不少人都認為「這關鍵」真的是選對了。

一名網友在PTT發文表示，他今年以約81.5元的成本價買進長榮，自5月一直抱到現在，一路見證233元的歷史高價及148.5元的低點。但近來航運股不斷受挫、漲少跌多，讓他感嘆「覺得現在風浪太大，風向詭譎多變，本人才疏學淺，已經看不清楚狀況了」。

原PO最終決定暫時「高歌離席」，以181.5元的均價，將手頭的27張長榮股票全數賣出，扣除相關成本後，賺回約265萬元。他也在文末寫道，「如果股價上去算我被瘋狂打臉，如果下跌會再擇機進場」，並為其他還在海上的水手們獻上祝福。

文章引發討論，不少網友都讚嘆原PO「選對了關鍵」，長榮股價今日開高後下滑翻黑，更一度亮出跌停綠燈，最終收在155元的價格。網友認為，原PO能以181.5元的均價成交，真的是選對了時機，「賣在起跌點，佩服」、「181還不錯」、「賣在近期高點…厲害」，不少人也留言表示「恭喜走的早，現在長榮跳海了」、「現在算是搭救生艇逃難了吧」、「雖然跑晚了，不過還是贏過現在還在船上的韭菜，恭喜」。

一名網友今年5月買進長榮後一路抱到現在，最終以181.5元的價格賣出，抱回265萬元。圖／取自PTT
一名網友今年5月買進長榮後一路抱到現在，最終以181.5元的價格賣出，抱回265萬元。圖／取自PTT

一名網友今年5月買進長榮後一路抱到現在，最終以181.5元的價格賣出，抱回265萬元。圖／取自PTT
一名網友今年5月買進長榮後一路抱到現在，最終以181.5元的價格賣出，抱回265萬元。圖／取自PTT

台股 長榮 PTT

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