單日當沖8千萬！他當不起少年股神反成了韭菜：6年積蓄全賠光
近來台股不斷上漲，許多年輕人紛紛趁勢加入股市戰場，其中有許多人轉行當起「當沖客」，但投資市場總是幾家歡樂幾家愁，一名網友就分享「畢業文」，不只當不成股神，還一路把辛苦存了6年的積蓄給賠光。
這名網友在Dcard貼出交易對帳單，可看到他經常以當沖手法操股，但驚人的是， 某天的單日交易量竟高達8000多萬，他在這一來一往之間輸掉160萬元，讓他忍不住哀嘆「你認為我該放棄嗎？」
他也感嘆，「雖然『學費』跟少年股神比起來算小意思，卻也是辛苦努力6年存下來的積蓄，如今一切歸零，大部分的虧損都是因為無法好好遵守紀律下造成的」，原PO透露，目前只好暫時休學，待3、5年後累積足夠本金再來繼續努力。
這篇「畢業文」一出，不少網友紛紛留言，「其實放棄當沖就行了，學波段容易很多，壓力也小很多，再不行就長期投資指數」、「是因為槓桿開太大吧，如果不是很會沖，何必一直下大單...你賠的錢拿來存些股，不好嗎？」、「新手每次看到這種文都會提醒自己之後絕對不要當沖，真的好可怕」。
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