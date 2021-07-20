單日當沖8千萬！他當不起少年股神反成了韭菜：6年積蓄全賠光

近來台股不斷上漲，許多年輕人紛紛趁勢加入股市戰場，其中有許多人轉行當起「當沖客」，但投資市場總是幾家歡樂幾家愁，一名網友就分享「畢業文」，不只當不成股神，還一路把辛苦存了6年的積蓄給賠光。

這名網友在Dcard貼出交易對帳單，可看到他經常以當沖手法操股，但驚人的是， 某天的單日交易量竟高達8000多萬，他在這一來一往之間輸掉160萬元，讓他忍不住哀嘆「你認為我該放棄嗎？」

他也感嘆，「雖然『學費』跟少年股神比起來算小意思，卻也是辛苦努力6年存下來的積蓄，如今一切歸零，大部分的虧損都是因為無法好好遵守紀律下造成的」，原PO透露，目前只好暫時休學，待3、5年後累積足夠本金再來繼續努力。