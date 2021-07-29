學會跟股票戀愛吧！好股票不止漲一次 波段來回賺

口袋名單，在精不在多

「好股票，不只漲一次。」這一點很重要，所以我在本書中再三強調，是操作波段很關鍵的核心。

由於股票不在多，在精，因此我的口袋名單不多，只有那幾支，我就像對待愛人般，了解透澈這些股票。因為每支股票都會來回操作2 ∼3次，所以會很熟悉這些股票的特性與週期，所以交易時不會那麼害怕，也不會焦慮。

買賣股票時，我會透過波段投資法的SOP，三步驟操作：依照財經新聞討論度高的熱門題材，挑選買進哪一支股票；接著，找出本益比低、獲利佳的股票；最後，看技術線型圖找出股價的相對低點買進，等到股價漲到相對高點時賣出。

我投資的股票以電子產業為主，分為幾種類型：

DRAM、Nand Flash 記憶體族群

從2019年起，5G、物聯網、車聯網、AI時代正式來臨，相關的電子設備會大量運用到DRAM、Nand Flash的記憶體，需求是過去5∼ 10倍，因此市場會出現供不應求的狀況。

每年第三季是電子業的旺季，在旺季來臨前，有可能出現缺貨、漲價、交貨時間變長的情況，進而帶動相關概念股的漲幅。

我通常會參考美股美光的股價，相對應台股的廠商有群聯（8299）、華邦電（2344）、南亞科（2408）。當美光開始上漲，我會考慮買進相對應的台股。

這四年來在記憶體族群的操作，讓我總共獲利693萬元。

IC設計股

2019年，5G技術的運用開始普及化，會大量運用到晶片，因此「積體電路」（IC）的半導體產業鏈，從設計、製造到封裝的相關企業，行情都看漲，尤其是IC設計廠的股價漲幅更是驚人。

我會參考美股博通（Broadcom）、高通（Qualcomm）的股價，受惠全球智慧型手機市場正逐漸從疫情復甦，根據市調機構Counterpoint指出，聯發科（2454）首度超越高通，成為2020年第三季最大的智慧型手機晶片供應商，世界第一；義隆電（2458）指紋辨識IC晶片市占率6成，世界第一。

這四年來在IC設計股的操作，讓我總共獲利超過千萬元。

電競顯卡族群

電子競技（簡稱電競）是新興產業，每年在世界各地都有舉辦國際比賽，台灣選手奪下冠軍好幾次，成為世界之光，讓電競產業會運用到的伺服器、顯示卡、散熱設備受到不少人的關注。

顯卡族群，主要用美國輝達（NVIDIA）與AMD的晶片。隨著電競電腦每年推陳出新，玩家也會跟著升級設備，因此會帶動相關類股的漲幅。

近年來，比特幣的挖礦風潮，也讓顯卡更出現供不應求的缺貨狀況。

我會參考美股NVIDIA與AMD的股價，而相對應的台股有：微星（2377）、技嘉（2376）、曜越（3540）。2017年、2020年、2021年投資技嘉，共獲利1,455萬元。投資微星，2018年獲利328萬；2019年獲利248萬元，2021年5月獲利262萬元，共獲利838萬元。2018年投資曜越，獲利102萬元。

MCU族群

MCU是微控制器，就像是一台微型電腦，可以讓各種產品「智慧化」，應用的層面很廣泛。

5G時代崛起，世界會慢慢走向萬物聯網的時代，因此MCU的用量會增加5 倍。例如一般燃油車平均每輛大約需要70顆MCU，而1輛新能源汽車大約需要三百多顆MCU。

我主要觀察的台股有盛群（6202）、松翰（5471）。這四年來在MCU族群的操作，總共獲利400萬元。

矽晶圓廠

近年來，半導體、記憶體、IC設計的需求大，甚至在2021年出現全球晶片荒的困境，使得國際大廠爭相擴產，各國搶建晶片廠，因此半導體生產的上游原料矽晶圓需求跟著出現缺貨潮。

我會觀察的台股有環球晶（6488），這四年來的操作，獲利280萬元。

或許有投資人跟我的選股方向完全不同，有人會選台積電（2330）、聯電（2303）、欣興（3037）、南電（8046）、穩懋（3105）...這些股票也都是好股票，但研究一支股票要花很多時間，所以我會專注研究自己熟悉且讓我獲利的股票，每年一次波段操作，高點賣出後，再換一支熱門題材。

《我用波段投資法 4年賺4千萬》。圖／采實文化提供

其實，每個產業都有績優股和熱門股，但要每天善用零碎時間，多看新聞，關心口袋名單的動向，可以提升穩定獲利的機率，才能離夢想越來越近。

接下來，我會分享這四年來的操作，每次交易都是按照我的波段投資心法操作，每支股票都有不錯的獲利。

(本文摘錄自《我用波段投資法 4年賺4千萬》，采實文化出版，未經同意禁止轉載。)