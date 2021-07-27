股票有三種：老婆、戀人、路邊野花 適合操作波段只有她？

不是所有股票都適合操作波段

現在是全民瘋股票的時代，常常聽到大家談論投資股票的話題。

幾年前，我有一位朋友，本來要買雙B的高級轎車，但是遇到股災，他把原本下訂好的車退掉了，改買價格比較便宜的豐田（Toyota）。不少人會因為股市一點波動，就開始焦慮，無法承受跌幅的壓力，導致睡不著覺，影響每天生活的作息，其實投資股票需要處理自己的情緒，更重要的是，要先辨識股票的類型，有些股票暫時性的漲跌根本不需要太過緊張，反而是進場的好時機。

我把股票分成三種類型：老婆、戀人、路邊野花。這些股票如水能載舟，也能覆舟，有些適合存股、有些適合做波段，不要把只適合存股的股票拿來操作波段，或是適合操作波段的股票拿來存股。

老婆型股票：穩定配息，適合存股

這是一輩子相知相守的股票，例如：金融股、0050、0056⋯⋯這些股票很適合追求穩定配息的存股族，每年固定配股配息3％∼7％。這類股票就像婚姻，細水長流。如果你是保守型的投資人，在你的投資組合中，這類股票比例可以提高，風險低且比銀行定存高幾倍。長期投資10年、20年，加上每年的複利，資產成長也是一筆可觀的數字。如果遇到股災，造成股價大跌，可以趁機撿便宜，持續買進。

戀人型股票：熱門題材，適合波段操作

觀看財經新聞或閱讀財經雜誌，可以發現正在流行的熱門題材，也會有許多相關產業股票的討論。如果想買進這些股票，要像挑選熱戀對象一樣，先從他們的條件開始，也就是分析基本面，例如：財報、損益表、月營收⋯⋯，再判斷技術指標，例如：KD 線是否過熱、MACD是否處於起漲點（見第3章）。

若原本熟悉熱門產業的股票，在操作上會更有把握，而這類熱門股通常會隨著議題輪動，所以要像照顧戀人般，每天關心對方。舉例來說，2020年是5G技術開始普及化的一年，這時可以挑選與5G 相關的話題龍頭產業，像是半導體、IC 設計、電子零件、伺服器、天線、散熱族群、網通……。

如果原本對熱門產業不熟悉，看到新聞媒體推薦才關注到，一定要先看基本面的條件，這樣勝算才會提高，否則很容易就變成股市韭菜。若產業退流行或股票基本面變差了，要趕快再換一個高富帥或白富美的戀人。不過，戀人型的好股票，不會只漲一次，所以可以來回操作。

路邊野花型股票：聽信明牌，大多傷荷包

如果聽到某人跟你報明牌，說哪一支股票會變成飆股，這時候就要小心，買了反而被套牢，傷了你的荷包。通常散戶聽到消息時，其實主力早已先布局買進。經過媒體名嘴的話術，推波助瀾，隔天果然大漲，如果散戶才進場，就會變成主力等著收割的韭菜，股價就會大跌。

《我用波段投資法 4年賺4千萬》。圖／采實文化提供

仔細研究，就會看到很多飆股基本面不佳，雖然漲勢洶湧，但不知為何而漲。我稱這類股票為路邊野花，因此不了解為何而漲，不要輕易採。不過，有時候還是會敵不過飆股的魅力，如果還是蠢蠢欲動忍不住要採，必須了解這些飆股的特性，不斷盯盤，對技術線型要瞭若指掌，跟著主力進出，同時會承擔很高的風險和壓力。

無論如何，首先要注意的是，你投資的股票是屬於哪一種類型，再決定要用哪一種方法操作，更要了解該產業的基本面與未來的潛力發展。

(本文摘錄自《我用波段投資法 4年賺4千萬》，采實文化出版，未經同意禁止轉載。)