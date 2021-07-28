她的波段投資心法！持股別超過三檔 要選容易賣的股票

波段操作的注意要點

如果覺得存股獲利太慢，應該會開始對波段投資躍躍欲試，但投資前，有幾點要謹記在心：

選擇缺貨題材產業的績優股，避免賣不掉

很多散戶喜歡追逐小型飆股，但我會盡量避開，因為這類股票漲跌起伏大，尤其跌的時候直接跳水，會令人措手不及，很怕自己成為最後一隻買進的老鼠。而且成交量低，股價跌時，較難出脫。2017年，我曾有兩次買興櫃股的經驗，但結果都不好。

最好選擇歷史行情走勢較為平穩、有較好趨勢性，而且流通量大小適中的股票進行操作。最好選擇上市櫃股票，三大法人會買的股票，且有一定的投資比率。比如，我比較偏好外資投資比率至少有十幾％的股票，如果連外資都願意投入，就表示該股票有一定程度的穩定性。

想要在股市賺錢，最好挑選容易賣掉的股票。若股票每天成交量太少，發覺獲利30％想賣出時，因股票每天成交量少，賣出可能導致跌停板而賣不掉，侵蝕到獲利。

不要持有太多支股票

通常股市高手不會一次投資很多支股票，而是精挑細選維持在幾支股票，但每支股票張數多，採取精兵策略，如果一籃子股票，這樣反而無法細心照顧。

我持有的股票最多不會超過3支，可以避免踩到地雷，盡量挑選成交量大些的產業績優龍頭股，每天注意這幾支的財經消息，每個月的營收獲利是否增加，如愛人般照顧它。當手上資金隨著獲利越來越多時，更要挑成交量大的股票。當股價大漲要賣出時，才不會因為丟出很多張要賣而大跌，甚至跌停。

漲停就賣掉

買到突然漲停板的股票，應該是突然有利多消息，是我們很幸運撿到，或終於等到，獲利先了結。很多投資朋友會想，若隔天再漲停，我現在賣出沒有賺到怎麼辦？以我這些年的觀察，漲停的股票隔天跌的機率大過於漲的機率，因此先入袋為安。若這檔股票很好，不會只漲一次。

方法盡量簡單

我自己常用的技術分析有：K線、MACD 指標、日線、週線、月線。找到精通的一、兩種方法，歸納出盡量簡單、明確且適合自己的交易原則。再加上「量先價行」的觀念，讓買進賣出判斷點更犀利。

合理停損

若股價大跌，我會搭配財經新聞的消息面，與基本面的財報是否有問題，判斷是否該停損。若真的財經有負面消息，或財務出現大虧損，業績變差，會立刻停損。若沒有，就繼續長抱到股價回升。因為每支股票都是經過選股SOP 的判斷分析而來，對自己要有一定的信心。

嚴守自己的投資信仰與紀律

要做一名系統化的投資人，就得把自己的方法化為一套固定明確的交易系統。有了系統後，經過多數演練，不斷反覆練習，累積越來越多次的成功經驗後，波段操作將會越來越容易，再進行覆盤或執行會比較容易。每次虧損，都要去找出錯誤的原因，不斷自我修正，精進屬於自己的SOP。

沉住氣，相信自己的判斷，保持耐心

波段操作的最高境界是，能賺取上漲的中段行情，只要能有50％左右的獲利，就是成功的波段操作。千萬不要抱著買在最低點，賣在最高點的心態。波段操作的波段與翻桌率成功的操作才是重點。因為好股票不會只有漲一次。能做到揮灑自如的才是高手，波段操作才是王道。但這需要長期的經驗多次演練，累積成一條源源不絕的河流。

《我用波段投資法 4年賺4千萬》。圖／采實文化提供

我會擔任志工或打球，轉移對股市上下起伏的心理壓力。近兩年，參加EQ 志工教師培訓課程，從了解管理自己的情緒，到培養面對挫折的勇氣與解決問題的能力，獲益良多。高爾夫球是我學過最困難的運動，從中體會很多人生哲學，讓自己可以慢下來觀察局勢。我也參加了照顧服務員課程與醫院實習，讓我體會到生老病死，人生無常，因此讓我更愛家人，更珍惜當下。

(本文摘錄自《我用波段投資法 4年賺4千萬》，采實文化出版，未經同意禁止轉載。)