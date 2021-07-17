女大生當沖「航運股」慘賠5位數 心痛喊：我的學費啊

台股昨(16)日雖受到台積電（2330）股價跌幅較大的拖累，但貨櫃三雄及金融股竄高，維繫住多頭人氣。近來航運股還是熱門話題，很多人猶豫該不該繼續「當水手」，一名女大生分享自己「當沖航運股」的慘況，總共賠了快6萬元，心痛直呼「我的學費啊」。

一名女大生在社群平台「Dcard」分享自己當沖慘痛經驗，她只怪自己嘗了甜頭，就陷入無底深淵，曬出對帳單，她買了4張陽明、4張萬海，結果一來一往之下幾乎每筆都賠錢，最後一共虧損了5萬9398元，心痛直呼「我的學費啊」，但也慶幸自己沒什麼錢可以當沖，心得就是「當沖真的蠻爽的，可是沖不過就心痛」，也表示自己「不沖了」。

女大生分享自己當沖航運的對帳單。 圖／Dcard

網友看了也紛紛回應「本才多少錢就在學人家當沖，萬一跌停賣不出去，要交割就知道，難怪今年違約交割屢創新高」、「不要再做這種沒屁股不能做的事了，賺得是幾千塊，萬一發生跌停賣不出去，沒沖到，損失的是妳一輩子在銀行的差信用，妳根本沒想清楚」、「學費不就被妳拿來學當沖嗎，有啥好哭的？」。

不過也有人安慰她「我波段賺的，全被群創賠回去，最後停損在21.5.... 也是賠很多，心態調整好，繳學費要學到東西，一起把錢賺回來，加油！」、「小事，我的損失是你的三倍」、「才快6萬而已沒事啦，一堆散戶都是10萬起跳的」、「原來今天不是只有我亂沖，我們賠得差不多，真的不敢了」。

貨櫃三雄的陽明（2609）昨日開盤站上現金增資認購價的182元之上，並且一路走高；長榮（2603）盤中曾拉出漲停板，航運股成交占比超過45%；不過，萬海（2615）及陽明盤中震盪仍讓投資人操作難度升高。