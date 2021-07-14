航運股連日慘跌逾30%水手恐慌 財經專家：我一張不賣

近日台股電子股回神走強，傳產股大幅下跌，航運「水手們」陸續被套牢引起恐慌，頻頻在社群、論壇請益是否該「下船」？財經專家胡采蘋則分析貨櫃三雄的財報數據堅定表態「我一張不賣」。

貨櫃三雄等指標股在短短七個交易日，股價跌幅超過30%，有分析師示警，若持續走弱恐又觸發融資斷頭導致賣壓再湧出。

胡采蘋昨（13）日在臉書粉專「Emmy追劇時間」發文表示，她已連日心理輔導「水手們」到沒話講了，乾脆直接分享在這種大跌情況下自己的想法，「我今天在洗碗時問我自己，一個月後會怎樣想？」

她分析，萬海去年單月營收才60～70億，今年六月營收成長到180億，而陽明五月EPS已破3元了，「把這些業績乘以10～12個月，你說這麼個股價合理嗎？這麼跌了不會有人接嗎？」

今日萬海收盤253.5元跌幅1.93%，另外被列為處置的長榮直接吞下跌停板，收在148.5元，但外資也轉手低接長榮買超12,602張。

從5月長賜輪卡船事件後，胡采蘋強力大推長榮，當時股價僅30左右，有網友詢問她是不是有減碼長榮了？ 胡采蘋回覆「沒有，我一張不賣」。