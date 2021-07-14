快訊

台中豪宅「特殊社交活動」釀2確診 另2失聯男找到了

全民普發5000元消費券？政院回應了

航運股連日慘跌逾30%水手恐慌 財經專家：我一張不賣

聯合新聞網 / 綜合報導
長榮海運。本報系資料庫
長榮海運。本報系資料庫

近日台股電子股回神走強，傳產股大幅下跌，航運「水手們」陸續被套牢引起恐慌，頻頻在社群、論壇請益是否該「下船」？財經專家胡采蘋則分析貨櫃三雄的財報數據堅定表態「我一張不賣」。

貨櫃三雄等指標股在短短七個交易日，股價跌幅超過30%，有分析師示警，若持續走弱恐又觸發融資斷頭導致賣壓再湧出。

胡采蘋昨（13）日在臉書粉專「Emmy追劇時間」發文表示，她已連日心理輔導「水手們」到沒話講了，乾脆直接分享在這種大跌情況下自己的想法，「我今天在洗碗時問我自己，一個月後會怎樣想？」

她分析，萬海去年單月營收才60～70億，今年六月營收成長到180億，而陽明五月EPS已破3元了，「把這些業績乘以10～12個月，你說這麼個股價合理嗎？這麼跌了不會有人接嗎？」

今日萬海收盤253.5元跌幅1.93%，另外被列為處置的長榮直接吞下跌停板，收在148.5元，但外資也轉手低接長榮買超12,602張。

從5月長賜輪卡船事件後，胡采蘋強力大推長榮，當時股價僅30左右，有網友詢問她是不是有減碼長榮了？ 胡采蘋回覆「沒有，我一張不賣」。

長榮 台股 傳產股 胡采蘋 萬海 陽明

延伸閱讀

台股至少要整理「一個季度」，手中有鋼鐵股、航運股怎麼辦？

台積電尾盤強拉5元 台股跌1.77點收在17,845點

航運族群續疲 長榮盤中一度跌停

航運股指數再重挫！2周跌近3成 融資斷頭壓力浮現

相關新聞

航運股連日慘跌逾30%水手恐慌 財經專家：我一張不賣

近日台股電子股回神走強，傳產股大幅下跌，航運「水手們」陸續被套牢引起恐慌，頻頻在社群、論壇請益是否該「下船」了？

毅力姐po照「長榮航存快100張」 網友眼殘全看成長榮喊恭喜

台股資金熱潮不退，6日一度站上「萬八」大關引發許多投資人振奮，而近日也有一名女網友po出她的「長榮航存股100張」照片，引起許多網友熱議，直呼實在是太強了，但更有不少人看成她是買成「長榮海運」。

「一天當沖長榮15次」曬對帳單 網驚呼「有夠神」想拜師

航運股近一年來漲勢凶猛，不少股民搶買「船票」登船，荷包賺滿。一名網友貼出7月5日長榮期貨當沖對帳單，一日之內當沖了15次，最後竟慘賠近34萬元引發熱議，眾人驚呼「有夠神」、「想跟你拜師」。

他當沖狂賺幾萬塊「想玩大一點」 交易金額提高300萬卻GG了

台股今（6）日早盤指數一度登上「萬八」大關，再創歷史新高，而近年台股創高也引起許多投資客走上「當沖」之路，不過近日就有一位網友分享勸世文，以自己的慘痛經驗勸戒「免費的最貴」。

失業男靠股票月入5萬「不想工作了」 網傻眼狂勸：不會長久

在新冠肺炎衝擊下，不少人因此失業或被留職停薪，有網友表示，他的朋友每月只靠投資股票可賺4、5萬元，打算以此維生不工作了，讓他相當疑惑。對此，其他網友坦言不妥，留言「輸的那一成可以把前面九成賺的錢一次加倍輸掉」。

《零股獲利術》股東會紀念品這樣領 三萬小投資吃全餐

什麼是全餐型投資法?全餐指的就是一整套的餐點，其中有前菜沙 拉、湯品、附餐、主食、甜品蛋糕、飲料，通通包含在內。同理，這指的是上市櫃股東會紀念品全餐，全都要，一個都不放過。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。