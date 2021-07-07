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毅力姐po照「長榮航存快100張」 網友眼殘全看成長榮喊恭喜

聯合新聞網 / 綜合報導
台股今年來已上漲逾20%。聯合報系資料照
台股今年來已上漲逾20%。聯合報系資料照

台股資金熱潮不退，6日一度站上「萬八」大關引發許多投資人振奮，而近日也有一名女網友po出她的「長榮航存股100張」照片，引起許多網友熱議，直呼實在是太強了，但更有不少人看成她是買成「長榮海運」。

女網友在Dcard寫道，自己本身有存款加上也有在賺錢，從去年開始就以一張10元買進價格陸續存股長榮航（2618），慢慢到現在已經買了84張，目前的持有成本價為15.3元，已經賺了約台幣41萬元，這陣子如果其股價有回檔，她就會再進場小買一、二張，她想存到100張放到疫情結束。

底下留言則有一片網友們驚呼以為她買的是長榮（2603），想說這名女網友要發大財了，「差點被嚇歪，我也眼殘，幾千萬白富美」、「股票代號不一樣，差一個字差很大」、還有人直言po文者也是很狂，能夠存到這麼多毅力令人佩服，成本也是一個不小的數字。

至於女網友選擇買長榮航，更有不少網友大讚她好眼力，等疫情結束成暴發戶，因為大家不能出國旅遊真的憋太久了。「這支可能慢一點才會暴衝，說不定等到疫情結束前，長榮航也會秀一波50元」、「100張擺著兩三年後再來看，不成功便成仁」、「雖然大家不看好航空股，它也很爭氣的漲到20塊了。」

然而也有人以他的觀點認為，不會投一毛錢到這家公司，因為攤開其歷史股價及為股東賺的錢，「低價股始終是低價股有它的道理在」，甚至有人好奇想問這名女網友，「可以請教為什麼會選長榮航，而沒有華航嗎？求分享，感恩。」

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