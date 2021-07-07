「一天當沖長榮15次」曬對帳單 網驚呼「有夠神」想拜師

航運股近一年來漲勢凶猛，不少股民搶買「船票」登船，荷包賺滿。一名網友貼出7月5日長榮期貨當沖對帳單，一日之內當沖了15次，最後竟慘賠近34萬元引發熱議，眾人驚呼「有夠神」、「想跟你拜師」。

一名網友在《PTT Stock》板以「長榮當沖怎麼這麼難？」為題發文，「我看版上一直都有高歌離席，想說這年頭要當水手才能發大財，所以今天也一早就在港邊等上船」，一天之內當沖了15次，貼出的對帳單損益全是綠色，慘賠近34萬元。

原PO表示，「一早衝進去就殺，趕緊跳船，最低空在201就開始拉」、「又買了210.5，Ｘ～又殺１」，來回沖了15次，次次都虧，唉嘆「這船好晃啊」、「船運是不是演員啊？是不是船上人太多要這樣洗？洗到我哭倒在岸邊」。

貼文引發熱議，驚呼「原來航運真的有人可以賠錢」、「沒有一筆賺的你也不簡單欸」、「你點位抓好準，朝聖推」、「這怎麼辦到的…太神惹」、「想跟你拜師」、「你以為玩遊戲啊，連敗要停啊」。也有人建議「船票當然是抱緊數錢」、「真心建議不要當沖，做波段」、「當沖不管怎樣都要找一個指標看，用感覺的會輸死你」。