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他當沖狂賺幾萬塊「想玩大一點」 交易金額提高300萬卻GG了

聯合新聞網 / 綜合報導
股市示意圖。（本報系資料庫）
股市示意圖。（本報系資料庫）

台股今（6）日早盤指數一度登上「萬八」大關，再創歷史新高，而近年台股創高也引起許多投資客走上「當沖」之路，不過近日就有一位網友分享勸世文，以自己的慘痛經驗勸戒「免費的最貴」。

這名網友在Dcard發文表示幸運跟上大多頭及航運這波起飛，短短3個月賺了幾十萬，就開始拿翹了，便想要一鼓作氣賺個100萬，所以決定換方式「當沖」一下。剛開始轉玩「當沖」，他每次都以5千、1萬或2萬的金額在賺，但沒想到「嘗到甜頭才是悲劇的開始」，他把交易金額開到300萬，在玩當沖的過程中，他一路賠了至少30萬。

一時興起玩當沖的原PO把原本賺來的積蓄賠掉了不少，他無奈地說，「就是敗給一個『貪』字，賠了才欲哭無淚，短短5天時間就賠掉1個月的獲利」，也難怪為什麼老手都會說，當沖有賺就跑，因為人無法克制貪婪、眼前的利益。

他將辛酸過往分享給許多網友們，大家看了也不禁感嘆，「找好股放著做波段不好嗎？」、「還好吧，我3小時噴掉32萬多」、「無本真的不要當沖，股票市場只有長期能夠穩定獲利才是真的，遵守紀律停損、停利做好才是重點，寧願少賺也不要大賠」、「勸你沒辦法克制自己就還是別玩了，到時候玩到信用破產就麻煩了」。

Dcard 台股

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