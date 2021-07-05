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失業男靠股票月入5萬「不想工作了」 網傻眼狂勸：不會長久

聯合新聞網 / 綜合報導
網友詢問靠股票月入5萬是否可以不工作。圖為台股示意圖。報系資料照
網友詢問靠股票月入5萬是否可以不工作。圖為台股示意圖。報系資料照

新冠肺炎衝擊下，不少人因此失業或被留職停薪，有網友表示，他的朋友每月只靠投資股票可賺4、5萬元，打算以此維生不工作了，讓他相當疑惑。對此，其他網友坦言不妥，苦勸「輸的那一成可以把前面九成賺的錢一次加倍輸掉」。

有網友在PTT發文表示，他的朋友兩年前就失業，當時靠著工作時存下來的本金200萬操作股票，現在每月可靠股票月入4、5萬元，朋友打算未來都以此維生，不想出去工作了，讓他疑惑表示「靠股票一個月賺4、5萬，真的就可以不用出去工作了嗎？」

對此，有網友表示認同，留言「沒錯，股票就是這麼好賺」、「聰明人用錢賺錢」、「有操盤能力真的不用工作啊，但很多人沒那個膽子」。但更多網友認為不妥，留言「股票也是要看趨勢，等空頭來也能賺才厲害」、「他賠錢的時候有告訴你嗎？」、「獲利太少了」。

還有人留言「我也是這麼想，我已經吃土三個月了」、「不工作還是廢人一個」、「太少了吧，沒買航運還這個獲利不要玩」、「放屁，股票可以賺很多錢，但不是穩定」、「聽到穩定每個月多少錢都是嘴砲」、「只有爆賺、穩定賠、大賠，這樣穩定迷你賺，做不長久的」、「大多頭人人都是股神，空頭來了就知道」、「一個大浪打來就畢業」、「這兩年股市的成長是歷史性的喔，未來行嗎」。

失業 新冠肺炎 PTT 股票

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